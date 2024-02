Kmec: Plán obnovy má prejsť cielenou revíziou pre pripomienky regiónov

Bratislava 6. februára (TASR) - Vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) spustil analýzy a audit v jednotlivých komponentoch plánu obnovy. Plánuje cielenú revíziu, ktorá bude prerokovaná na vláde. Dôvodom je problematická implementácia projektov v regiónoch, o čom informoval v utorok na tlačovej konferencii.



"Bohužiaľ, dospeli sme k tomu, že v súčasnosti začíname investičnú fázu plánu obnovy a stáva sa, že jednotlivé regióny nevedia implementovať projekty, alebo po nich nie je dopyt. Plán obnovy nebol konzultovaný s regiónmi, ktoré majú často iné priority a požiadavky," uviedol Kmec.



Dodal, že do regiónov ide veľmi malá časť prostriedkov, konkrétne sú prijímateľmi 600 miliónov eur z celkového objemu plánu obnovy 6,4 miliardy eur. "Bohužiaľ, plán obnovy nenaplní cieľ, že Slovensko a jednotlivé regióny budú odolnejšie a obnovenejšie po covidovej, inflačnej a energetickej kríze," dodal Kmec.



Po rokovaní so Združením obcí a miest Slovenska (ZMOS), ako aj Združením Samosprávne kraje Slovenska (SK8) skonštatoval, že regióny trápi nedostatok administratívnych kapacít, zložitosť vyhlasovania výziev a ďalšie okruhy problémov. Tieto oblasti by mali byť následne zakomponované do revízie.



Ako uviedol Kmec, vláda sa zaviazala ku kontinuite a nezvrátiteľnosti plánu obnovy. "Vieme však zjednodušiť rozsah a obsah výziev, aby sa potom jednoduchšie napĺňali. V rámci plánu obnovy spravíme všetko preto, aby sme tie zdroje, ktoré sa dajú, dostali do regiónov," uzavrel vicepremiér.



Predseda SK8 Jozef Viskupič prezentoval viaceré pripomienky. Jednou z nich je nulové zapájanie samospráv k príprave alebo pripomienkovaniu výziev. Taktiež očakáva zlepšenie synergií medzi plánom obnovy a starými eurofondami. "Dlhé procesy vyhodnocovania sú dlhodobo kritizovaným momentom. Dostali sme dnes prísľub, že procesy vyhodnocovania sa skrátia," dodal.