P. Kmec: Prioritou v oblasti AI bude vytvorenie stratégie

Bratislava 12. marca (TASR) - Prioritnými úlohami vlády v oblasti umelej inteligencie (AI) budú v najbližšom období príprava strategického materiálu v tejto oblasti a vytvorenie súvisiaceho centra excelentnosti. Počas utorkovej konferencie Itapa AI & Robotics to avizoval podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.



Jeho úrad si delí úlohy v tejto oblasti s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. "My sa budeme venovať inovačným oblastiam odomknutia potenciálu pre slovenské firmy. MIRRI bude mať na starosti budovanie právneho rámca," priblížil Kmec s tým, že v tejto oblasti budú úzko spolupracovať.



Prioritou je podľa neho vypracovanie Národnej stratégie v oblasti umelej inteligencie, na čom ministerstvo veľmi intenzívne pracuje. Do schvaľovacieho procesu by sa mala dostať tento rok. "Paralelne s tým budú prebiehať intenzívne diskusie, ako vybudovať určitú základnú platformu pre Centrum excelentnosti v oblasti umelej inteligencie. Musí tu byť vstup štátu, mimovládneho sektora, akadémie, súkromného sektora," priblížil podpredseda vlády.



Zamerať sa chce na inovácie v priemysle, následne je potrebné tieto technológie dostať aj do verejných služieb. "To je opäť otázka na MIRRI, aby dostali umelú inteligenciu čo najbližšie k občanovi, do regiónov a do celej spoločnosti," doplnil Kmec.



Podľa štátneho tajomníka MIRRI Ivana Ivančina už v súčasnosti funguje ekosystém centier digitálnych inovácií, v ktorých má zastúpenie štátny, akademický aj súkromný sektor. "V aktuálnej dobe už vieme, v rámci ekosystému, ktorý je funkčný a rozbieha sa aj v rámci tejto témy, vytvoriť centrum excelentnosti, aby sme dokázali podporiť tieto aktivity," doplnil.