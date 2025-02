Kmec: Slovensko je stále premiantom v čerpaní plánu obnovy

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovensko je podľa hodnotení Európskej komisie na piatom mieste v čerpaní financií z Plánu obnovy a odolnosti a v tomto hodnotení patrí k premiantom v EÚ. Napriek tomu, že je potrebná revízia niektorých opatrení, mala by byť ešte v tomto roku podaná šiesta a siedma žiadosť o platbu. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



"Európska komisia robila hodnotenie jednotlivých členských krajín, Slovensko je na piatom mieste, takže sme premiant stále v čerpaní plánu obnovy. Aj vzhľadom na otvorené problémy ideme do revízie, ale som presvedčený, že tento rok sa nám podarí šiesta, siedma žiadosť o platbu," povedal Kmec. Otvorených je podľa neho približne 20 otázok, ktoré sa v súčasnosti riešia. "Sú tam aj niektoré červené farby, ale pracujeme s vykonávateľmi, aby sme to naplnili čo najrýchlejšie. Takže ja som veľmi veľký optimista, že plán obnovy sa podarí naplniť," dodal Kmec.



Jednou zo zmien, ktoré sa podľa podpredsedu vlády podarilo vyrokovať, bol presun financií na zalesňovanie. Na toto náhradné zelené opatrenie pôjde 40 miliónov eur. Podľa Kmeca ide o opatrenie, ktoré majú v pláne obnovy aj viaceré ďalšie štáty a dá sa rýchlo zrealizovať. Niektoré ďalšie požiadavky rezortu pôdohospodárstva Európska komisia neakceptovala, ale podľa Kmeca je šanca ich presadiť pri revízii eurofondov.