Kmec: Slovensko z piatej platby z plánu obnovy nepríde ani o euro

Brusel 8. apríla (TASR) - Piata žiadosť Slovenska o platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 570,4 milióna eur bola hlavnou témou utorňajších rokovaní podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) s predstaviteľmi Európskej komisie (EK). Kmec zdôraznil, že Slovensko pri tejto platbe nestratí ani jedno euro, informuje spravodajca TASR.



Kmec spresnil, že v utorok v sídle exekutívy EÚ rokoval s eurokomisárom pre obchod Marošom Šefčovičom, eurokomisárom pre hospodárstvo a produktivitu Valdisom Dombrovskisom a takisto s generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy Céline Gauerovou.



„Vyhodnotili sme úspešné plnenie piatej žiadosti o platbu vo výške 570 miliónov eur. Táto platba je práve v schvaľovacom procese a môžem skonštatovať, že v priebehu mája by mali tieto finančné prostriedky prísť na účet Slovenskej republiky,“ opísal situáciu.



Podpredseda vlády pripomenul, že paralelne s tým prebieha aj revízia plánu obnovy, kde niektoré nereálne ciele sa podarilo preklopiť do cieľov, ktoré už sú rozbehnuté, v hodnote 450 miliónov eur. Tieto sa podľa jeho slov použijú na výstavbu materských a základných škôl, domovov sociálnych služieb či výstavbu a rekonštrukciu nemocníc.



Kmec dodal, že Slovensko si splnilo míľniky a ciele v rámci piatej žiadosti o platbu z plánu obnovy s výnimkou míľnika zameraného na vyvlastňovanie súkromných pozemkov v národných parkoch. Pripomenul, že tento míľnik vo výške 27 miliónov eur „ide do revízie“, čo znamená, že to nie sú stratené peniaze, lebo budú použité na náhradné opatrenia. Experti EK podľa jeho slov uznali niektoré technické problémy spojené s nesplneným míľnikom a súhlasili s presunom finančných zdrojov na iné oblasti.



Komisia bude tohto roku schvaľovať aj šiestu a siedmu platbu Slovensku, v júni by to malo byť okolo miliardy eur a v októbri to bude 550 miliónov eur.



Ďalšou témou rokovaní, s komisárom Dombrovskisom, bola rekonštrukcia Ukrajiny a slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca a realizácia strategických projektov v pohraničí. Kmec potvrdil, že všetky projekty, ktoré napomáhajú integračnému procesu Ukrajiny, prebiehajú úspešne. Ide o rozširovanie hraničných priechodov, budovanie cestnej a železničnej infraštruktúry a modernizáciu elektrických sietí. V tejto súvislosti pripomenul, že sa pripravuje už tretie spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, termín však zatiaľ nebol stanovený.