Kmec: Slovensku sa vyčerpal model založený na lacnej pracovnej sile

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovensko sa momentálne nachádza na križovatke, pretože sa mu vyčerpal doterajší hospodársky model, ktorý bol zameraný na tvorbu hodnôt pri lacnej pracovnej sile. Uviedol to podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) na diskusnom podujatí Americkej obchodnej komory (AmCham) venovanom zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov na Slovensku.



„Spomínaný koncept sa vyčerpal, takže aj Slovensko sa nachádza v pasci stredného príjmu. Vďaka za ten stredný príjem, pretože Slovensko bolo veľmi nízkopríjmová ekonomika. Dostali sme sa však na úroveň stredného príjmu, ale sme v pasci, nevieme sa dostať ďalej s touto štruktúrou ekonomiky a priemyslu. Musíme prejsť na inovatívny priemysel, na inovatívnu ekonomiku. Otázka konkurencieschopnosti, vzdelávania, investícií s vyššou pridanou hodnotou je teda veľmi dôležitá,“ priblížil Kmec.



Pripomenul, že plán obnovy je v podstate o zelenej a digitálnej transformácii a príprave Slovenska prekonať nielen krízy, ktoré ho postihli v posledných rokoch, ale i potrebe pripraviť sa aj na nové výzvy.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) podčiarkol, že pri debate o konkurencieschopnosti je veľmi dôležité hovoriť o cenách energií. „To je pre Slovensko úplne zásadná vec. Ja som rád, že Slovenská republika má jadrovú energetiku, kedysi bola veľmi zaznávaná, dnes je preferovaná,“ poznamenal.



Jadrová energetika je podľa Kamenického nielen cenovo zaujímavá, ale je aj spoľahlivým a stabilným zdrojom energie. „Málokto si uvedomuje, že umelá inteligencia spotrebuje veľké množstvo energie a zároveň potrebuje stabilnú dodávku elektriny,“ podčiarkol.



Upozornil zároveň, že pri zvyšovaní konkurencieschopnosti je dôležitá aj tzv. simplifikácia ekonomiky, teda odstraňovanie byrokratickej záťaže a zjednodušovanie pravidiel. „Myslím si, že Európska únia urobila množstvo aj zlých rozhodnutí a na to dnes trpíme. Čiže jednoznačne som za odstraňovanie byrokratickej záťaže,“ doplnil minister financií.



„Tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť, je únia kapitálových trhov. Malé podniky na Slovensku alebo v Európe sa financujú najmä pomocou bankových úverov. A čo sa týka Spojených štátov, tam sa malé podniky financujú predovšetkým pomocou kapitálových trhov, na burzách,“ dodal Kamenický.