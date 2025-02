Kmec: SR patrí ku krajinám, ktoré čerpajú peniaze najrýchlejšie v EÚ

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovensko patrí ku krajinám, ktorým sa darí čerpať eurofondové peniaze najrýchlejšie v EÚ. V stredu to v reakcii na kritiku opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ) uviedol Peter Kmec, podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.



Plán obnovy je podľa neho úspešný príbeh, ktorý potvrdzujú aj čísla. "Slovensko patrí ku krajinám, ktorým sa darí čerpať peniaze najrýchlejšie v EÚ. Radi by sme pripomenuli, že Slovensko získalo z Plánu obnovy už viac ako tri miliardy eur. Vďaka investíciám z Plánu obnovy rastie aj ekonomika a podľa odborníkov sa podieľa až polovicou na raste nášho hrubého domáceho produktu," priblížil.



"Momentálne čakáme na schválenie piatej žiadosti o platbu Európskou komisiou v hodnote takmer 600 miliónov eur. Máme rozbehnuté desiatky projektov naprieč Slovenskom, ktoré pomôžu občanom v ich každodennom živote, vyvíjame maximálne úsilie, aby mohla naša krajina naďalej čerpať a investovať európske peniaze efektívne," dodal Kmec.



Vláda nechce ukázať občanom informácie o aktuálnom stave čerpania financií z fondov EÚ, a preto všetky body, ktoré sa toho týkajú, na stredajšom rokovaní označila za ústnu informáciu. Na tlačovej konferencii na to upozornila poslankyňa Veronika Remišová. Dodala, že v čerpaní financií z Plánu obnovy či Programu rozvoja vidieka (PRV) sú vážne problémy a hrozí vrátenie časti financií do Bruselu. Poslankyňa priblížila, že už v októbri minulého roka upozornila na hroziace prepadnutie 267 miliónov eur z PRV, ktoré bolo treba do konca roka vyčerpať.



"Momentálne je zjavné, že ku koncu roka 2024 mu peniaze z Programu rozvoja vidieka prepadli, len sa bojí postaviť pred občanov, bojí sa postaviť pred novinárov a bojí sa postaviť pred farmárov a potravinárov a povedať, koľko peňazí ku koncu roka 2024 prepadlo," dodala Remišová.