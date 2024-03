Kmec: Štvrtá žiadosť bude vyhodnocovaná po splnení legislatívy

Bratislava 20. marca (TASR) - Vyhodnocovanie štvrtej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy bude pokračovať až po splnení legislatívnych krokov. Ide o otázky udržateľnosti dôchodkového systému a limitov verejných výdavkov, ktoré by mali byť predmetom aprílovej parlamentnej schôdze. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy SR Peter Kmec (Hlas-SD).



"Vyhodnocujeme štvrtú žiadosť o platbu. Ak by Európska komisia (EK) vyhodnotila, že sme nesplnili niektoré míľniky a ciele, tak tam sú aj sankčné mechanizmy. Tam sme sa ešte nedostali, pretože hodnotenie bude pokračovať a čaká sa na legislatívny proces," priblížil Kmec s tým, že ide o štandardný postup. Predpokladá, že vyhodnotenie štvrtej žiadosti by následne mohlo byť známe začiatkom alebo v priebehu mája.



Ako uviedol, aktuálne prebieha intenzívna diskusia týkajúca sa pozície v oblasti právneho štátu. Generálna prokuratúra (GP) SR a Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podľa jeho slov už zaslali odpovede eurokomisárovi pre spravodlivosť Didierovi Reyndersovi. Odpoveď EK na tzv. observation letter odoslala aj sekcia plánu obnovy. Vysvetlila v ňom novú štruktúru GP SR.



"Keď dostatočne vysvetlíme že GP SR ochraňuje finančné záujmy EÚ, tak si myslím, že budeme mať s EK rovnaký prístup," uzavrel Kmec.