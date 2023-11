Kmec: V pláne obnovy sú sklzy, ktoré môžu ovplyvniť žiadosti o platbu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Vláda finalizuje kroky, ktoré umožnia podať v polovici decembra už štvrtú žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške takmer 924 miliónov eur. Viaceré opatrenia, ktoré majú byť splnené v budúcom roku pred podaním piatej žiadosti o platbu v 3. štvrťroku budúceho roka, sú však v sklze a mohli by podanie žiadosti ohroziť. Pred stredajším rokovaním vlády na to upozornil podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD).



Vláda na stredajšom rokovaní schválila Správu o implementácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. "Tento materiál je určitý aktualizačný moment, kde upozorňujeme na určité časové sklzy v jednotlivých opatreniach, ktoré nám môžu ohroziť podanie predovšetkým piatej žiadosti o platbu a týmto opatreniam, napĺňaniu týchto cieľov a míľnikov sa budeme venovať v najbližších mesiacoch," povedal Kmec.







Z celkového balíka plánu obnovy 6,4 miliardy eur má Slovensko už na účtoch 1,2 miliardy eur z prvej a druhej žiadosti o platbu. Momentálne prebieha finálna fáza schvaľovacieho procesu, tretej žiadosti o platbu vo výške 814 miliónov eur.



V omeškaní oproti plánu a červene vyznačená sú v materiáli napríklad míľniky Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska, Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii, Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy alebo Reforma krajinného plánovania.



Problémy vidí Kmec aj s implementáciou plánu obnovy. "Nachádzame sa pri implementácii jednotlivých projektov asi na úrovni 5 %," priblížil. Okrem už zrealizovaných projektov je podľa podpredsedu vlády aj niekoľko desiatok výziev, ktoré sú síce vyhlásené, neplnia však momentálne potreby záujemcov, ktorí by sa na tieto výzvy mali prihlásiť. Žiadatelia podľa Kmeca tiež čakajú na výzvy v rámci eurofondov a chcú si porovnať, ktoré výzvy budú pre nich výhodnejšie.