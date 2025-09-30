< sekcia Ekonomika
Kmec: Hlavnou výzvou SR je zvýšenie podpory financovania vedy
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Hlavnou výzvou pre Slovensko je zvýšenie podpory financovania vedy, výskumu a inovácií, keďže v tejto oblasti krajina zaostáva za priemerom EÚ. Aktuálne sa SR nachádza vo financovaní tohto sektora približne na 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom do roku 2030 by to mohlo byť na úrovni dvoch percent. Povedal to podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) na treťom ročníku Sapie Fórum.
Slovensko patrí podľa neho medzi rozvíjajúcich sa inovátorov, pričom v súčasnosti sa nachádza na 24. mieste spomedzi členských štátov EÚ, preto musí v tejto oblasti zrýchliť a zvýšiť financovanie. „Problém je aj s talentom, stále nám odchádza veľa talentovaných ľudí a musíme ich pritiahnuť na lepšie platené kvalifikované pracovné miesta, a to je opäť cez inovačnú politiku,“ uviedol Kmec.
Spresnil, že SR vedie v počte robotov a automatizovaných procesov, pričom celý automobilový sektor je už robotizovaný. Netýka sa to však malých a stredných podnikov, a tie je práve potrebné povzbudiť aj zvýšením financovania v oblasti inovácií, aby krajina dobehla zvyšok EÚ.
„Tretia hlavná výzva je spolupráca súkromného a verejného sektora, aby sme tie inovácie, ktoré sa objavujú aj na akademickej pôde, dostávali čo najrýchlejšie do ekonomiky, pretože inovatívna ekonomika zaručuje rast HDP,“ doplnil Kmec. Pomôcť by tomu mohlo aj Národné inovačné technologické centrum, ktoré vznikne už začiatkom budúceho roka. Centrum bude spájať súkromný, akademický aj vládny sektor s cieľom prispievať k urýchleniu vládnych a súkromných politík v rámci prieniku inovácií do ekonomiky a spoločnosti.
„Samozrejme, máme nastavenú národnú stratégiu na podporu vedy, výskumu a inovácií do roku 2030 spolu s akčným plánom, ktorý budeme ďalej napĺňať,“ uzavrel.
