Kmec:Národné inovačné centrum by sa mohlo spustiť koncom budúceho roka

Bratislava 4. novembra (TASR) - Národné inovačné centrum (NIC) zahrňujúce oblasť vedy, výskumu a inovácií by mohlo byť dostupné pre verejnosť už koncom budúceho roka. Pôjde o otvorenú platformu na spoluprácu ľudí z oblasti verejných inštitúcií aj súkromných firiem či na vzdelávanie študentov v školách o inováciách a najnovších technologických trendoch. V pondelok o tom informoval na tlačovej konferencii podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



"Pripravujeme koncept vytvorenia národného inovačného centra, kde sa budú všetky tieto aktivity stretávať, a to nielen na úrovni veľkej politiky, ale predovšetkým chceme vtiahnuť do týchto aktivít aj mladú generáciu prostredníctvom rôznych vzdelávacích programov, kde budú sústredené všetky najlepšie výsledky v podpore vedy, výskumu a inovácií na vládnej, akademickej a súkromnej úrovni, aby si mladí ľudia vedeli skonfrontovať svoje poznatky s reálnym výstupom v tejto oblasti," uviedol Kmec.



Doplnil, že vytvorenie tohto centra je dôležité aj z hľadiska národnej stratégie, ktorú vypracoval Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku do roku 2030. Jej súčasťou má byť aj príprava nového zákona o podpore výskumu a inovácií, kde bude zahrnutý do spolufinancovania týchto oblastí aj súkromný sektor.



Kmec upozornil, že slovenský inovačný ekosystém je v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami značne nerozvinutý a aj to je jeden z dôvodov, prečo krajina nepatrí k inovačným lídrom, ale každý rok sa umiestňuje na chvoste inovačných rebríčkov. Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku podľa neho už urobil niekoľko opatrení, ktoré by mali zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska, pričom jedným z nich je napríklad reforma systému podpory výskumu, vývoja a inovácií.



"Slovensko sa ocitlo v takzvanej pasci stredného príjmu, ktorý nás drží pri nízkych platoch, predovšetkým z toho dôvodu, že nevieme pripravovať pracovnú silu na nové príležitosti, na nové pracovné miesta s pridanou hodnotou, ktoré by prinášali lepšie finančné ohodnotenie, či už pre mladých ľudí alebo aj pre strednú a staršiu generáciu," uzavrel.



Zároveň pri príležitosti predstavenia prípravy NIC Kmec ocenil aj stredoškolákov z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom a Duálnej akadémie v Bratislave, ktorí sa na svetovej robotickej olympiáde v Grécku minulý rok umiestnili na 45. mieste zo 193 zúčastnených krajín, čím sa zaradili medzi 25 percent najúspešnejších tímov sveta.