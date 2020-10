Kmeť: Rezort dopravy počíta v rámci plošných opráv aj s cestou I/64

Prievidza 9. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR počíta v rámci plánovaných veľkoplošných opráv ciest prvej triedy i s viacerými úsekmi cesty I/64. Rekonštrukciou by mali v tejto súvislosti prejsť i úseky I/9. Uviedol to v piatok po rokovaní v Prievidzi štátny tajomník MDV SR Jaroslav Kmeť.



"Rezortu dopravy sa podarilo vysúťažiť veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, I/64 spadá do tejto kategórie. V budúcich štyroch rokoch chceme investovať 200 miliónov eur, ktoré máme k dispozícii na základe memoranda s Ministerstvom financií SR, a za ne opravovať cesty, ako je nadjazd na ulici Matice slovenskej v Prievidzi," spomenul Kmeť.



Opravou by podľa jeho slov mali prejsť úseky ciest v regióne hornej Nitry, ktoré sú najviac zničené či frekventované, definovať ich majú zástupcovia samosprávy, pričom časť úsekov I/64 už je zaradená v prioritách. "Opravy sa mali realizovať už tento rok, ale pre námietku jedného z uchádzačov sa zrejme práce a financie presunú na budúci rok. Na jar by sme chceli začať s opravami," ozrejmil.



V nevyhovujúcom stave je i cesta I/9 od hranice s Českou republikou, na jej zlý stav a parametre, ktoré nespĺňajú štandard ciest medzinárodného významu, upozornil i Policajný zbor. "Aj táto cesta je veľkým adeptom na to, aby sme ju opravili a rekonštruovali. Aj o nej sme diskutovali, pretože sa napája na R3, ktorá spája sever s juhom, čiže je veľmi dôležitá aj pre ministerstvo dopravy," doplnil v tejto súvislosti Kmeť.