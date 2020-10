Kmotríkov Grafobal predáva nemocnicu v Skalici českej skupine Agel

Bratislava 21. októbra (TASR) – Spoločnosť Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka predáva majoritný podiel vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica českej spoločnosti Agel. Vyplýva to z oznámenia o začatí správneho konania vo veci koncentrácie podnikateľov Agel, a.s., a Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., ktoré v stredu zverejnil Protimonopolný úrad.



Agel vstupuje do zdravotníckeho zariadenia, ktoré v roku 2019 vykázalo obrat cez 20 miliónov eur a zisk necelých 54.000 eur. Nemocnica je podľa informácií spoločnosti FinStat zisková od roku 2013 s jednou výnimkou, keď sa v roku 2017 prepadla do viac ako polmiliónovej straty.



Spoločnosť Agel je významným súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V Českej republike prevádzkuje nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Agel SK a prevádzkuje jedenásť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Agel zamestnáva takmer 13.000 zamestnancov, z toho na Slovensku je to takmer 4500 zamestnancov.