Knauf Insulation Nová Baňa plánuje inštalovať novú linku za 50 mil.eur

Nová Baňa 26. októbra (TASR) – Zvýšiť kapacitu výroby nainštalovaním novej výrobnej linky plánuje spoločnosť Knauf Insulation Nová Baňa. Investícia za zhruba 50 miliónov eur má byť umiestnená v existujúcom objekte v areáli závodu s priamym technologickým napojením na jestvujúci stav. Uvádza sa to v zámere spoločnosti, zverejnenom na stránke enviroportal.sk.



"Nová výrobná linka bude inštalovaná do existujúcej zrekonštruovanej uvoľnenej časti výrobnej haly, ktorá vznikne demontážou starej, morálne a fyzicky opotrebovanej technológie, ktorá už nespĺňala kvalitatívne a environmentálne požiadavky kladené na daný druh výroby," píše sa v zámere.



Začiatok výstavby sa predpokladá v marci 2023, ukončenie v auguste 2023 s tým, že výrobný proces sa začne na jar 2024. Prevádzku novej výrobnej linky bude v štyroch zmenách zabezpečovať spolu 40 zamestnancov. Po jej spustení by mala spoločnosť zamestnávať približne 305 ľudí.



Podnik na výrobu minerálnych vlákien v Novej Bani bol pod názvom Izomat založený v roku 1966. Od roku 2004 funguje pod aktuálnym názvom. Ako uvádza spoločnosť v zámere, rozšírenie výroby a modernizácie existujúcich zariadení je nevyhnutným predpokladom udržania pozície podniku na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi z minerálnych vlákien.