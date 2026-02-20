< sekcia Ekonomika
Knauf vlani vyrobil viac ako 103.000 ton minerálnej izolácie
Autor TASR
Nová Baňa 20. februára (TASR) - Novobanský závod Knauf Insulation vlani vyrobil viac ako 103.000 ton minerálnej izolácie, v priebehu roka sa mu tiež podarilo úspešne zabehnúť zariadenie na zníženie emisií. Informovala o tom spoločnosť Knauf Insulation s tým, že uplynulý rok v novobanskom závode tak hodnotí ako úspešný.
Závod v roku 2025 vyrobil viac ako 103.000 ton minerálnej izolácie. Stabilný výkon výroby podporili aj viaceré kľúčové investície. Patril k nim projekt na zvýšenie efektivity linky na výrobu brikiet z odpadového vlákna, ktorého spracuje približne 15.000 ton ročne. Tiež investícia do systému na monitorovanie stavu elektromotorov, ktorý umožňuje včasnú detekciu vážnych technických porúch.
Spoločnosť sa dlhodobo zameriava na obehové hospodárstvo. Počas roka recyklovala približne 19.800 ton vlastného odpadového materiálu a zároveň využíva aj odpad dovezený od zákazníkov. V októbri závod získal certifikát vedľajšieho produktu pre železo, ktoré vzniká ako pridružený prvok výroby. Na základe neho sa tento materiál už nepovažuje za odpad, ale za plnohodnotnú surovinu pripravenú na ďalšie priemyselné spracovanie.
Najvýznamnejšou environmentálnou investíciou bola podľa spoločnosti inštalácia moderného zariadenia na spaľovanie plynov z pece na vytvrdenie výroby. Ide o plyny vznikajúce pri výrobe minerálnej izolácie. Nové zariadenie podľa nej výrazne znižuje množstvo emisií uvoľňovaných do ovzdušia a prispieva k vyššej kvalite ovzdušia v regióne.
Spoločnosť Knauf Insulation pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta, má 29 výrobných závodov a približne 6000 zamestnancov. Na Slovensku má spoločnosť výrobný závod v Novej Bani, ktorý vyrába produkty z minerálnej vlny a v regióne patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Knauf Insulation je súčasťou nemeckej skupiny Knauf Group.
