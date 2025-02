Knot: Cieľ ECB v oblasti inflácie je na dosah

Amsterdam 2. februára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa vráti k cieľu Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %. To umožní jej predstaviteľom prestať obmedzovať rast ekonomiky regiónu svojou menovou politikou. Vyhlásil to v nedeľu Klaas Knot, šéf holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Naša menová politika práve teraz stále brzdí ekonomickú aktivitu," povedal v rozhovore pre holandskú štátnu televíziu NPO 1. "Ale keď bude inflácia späť na úrovni 2 %, už to nebude potrebné, takže postupne stiahneme nohu z brzdy."



Knot, ktorý patrí medzi tzv. jastrabov, teda stúpencov tvrdšej línie v rámci menovej politiky, uviedol tiež, že "inflácia je na dobrej ceste, smeruje k dosiahnutiu 2 % neskôr v tomto roku".



ECB minulý týždeň znížila po piatykrát v súčasnom cykle svoju depozitnú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu, ktorá tak klesla na 2,75 %. Ďalší takýto krok je veľmi pravdepodobný na nasledujúcom stretnutí banky v marci, aj keď ekonómovia sa rozchádzajú v názore na to, čo bude ďalej.



Knot debatoval v televízii deň po tom, ako americký prezident Donald Trump splnil svoje sľuby a uvalil clá vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika a 10 % na dovoz z Číny. Odštartoval tak obchodnú vojnu, ktorá môže pretvoriť globálne dodávateľské reťazce.



Trump varoval aj Európsku úniu (EÚ), že ju má v hľadáčiku. Minulý týždeň opäť povedal, že jeho administratíva "urobí niečo veľmi podstatné", pokiaľ ide o clá pre EÚ.



Knot v nedeľu upozornil, že obchodné vojny poškodzujú všetky strany a často vedú k odvetným opatreniam. Aj Európa zareaguje, pričom zdôraznil, že EÚ je "silný obchodný blok so 400 miliónmi spotrebiteľov".



Poznamenal, že clá nevyhnutne zvýšia spotrebiteľské ceny v USA, čo prinútilo Federálny rezervný systém, ktorý plní úlohu americkej centrálnej banky, zvýšiť úrokové sadzby, pričom v Európe môže dôjsť k oslabeniu eura. "Myslím si, že musíme urobiť EÚ silnejšou a konkurencieschopnejšou," dodal.