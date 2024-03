Knot: ECB by od júna mohla znížiť sadzby minimálne trikrát

Amsterdam 14. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla znížiť úrokové sadzby tento rok minimálne trikrát s tým, že k prvej redukcii by došlo v júni. Podmienkou však je, že nadchádzajúce ekonomické údaje budú naďalej potvrdzovať predpokladané zmierňovanie inflácie. Povedal to vo štvrtok guvernér holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Osobne počítam s tým, že k prvému zníženiu sadzieb dôjde v júni," povedal Knot v Amsterdame pre novinárov. Čo sa týka ďalšieho vývoja, dodal, že veľa bude závisieť od nasledujúcich ekonomických údajov, takže k ďalším posunom by mohlo dôjsť v septembri a decembri, keď ECB zverejní nové makroekonomické projekcie.



Už pred vyjadrením Knota sa k tohtoročnému možnému vývoju úrokových sadzieb v eurozóne vyjadril guvernér gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras. Podľa neho by ECB mala znížiť úrokové sadzby do augustovej letnej prestávky dvakrát a potom opätovne dvakrát do konca tohto roka. "Musíme začať s redukciou úrokových sadzieb dostatočne skoro, aby sa nestalo, že naša menová politika bude príliš reštriktívna," povedal Sturnaras v Londýne v rozhovore pre agentúru Bloomberg. "Ideálne by bolo pristúpiť k dvom redukciám do letnej prestávky, pričom za celý rok by bolo vhodné znížiť úrokové sadzby celkovo štyrikrát," dodal.