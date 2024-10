Knot: ECB by si mala ponechať vo veci sadzieb otvorené všetky možnosti

Washington 27. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by si mala ponechať otvorené všetky možnosti, čo sa týka ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. Povedal to tento týždeň vo Washingtone guvernér holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot. Dal tým najavo, že decembrové zníženie sadzieb, s čím trhy do veľkej miery počítajú, nie je hotová vec. Informovala o tom agentúra Reuters.



Koncom minulého týždňa ECB znížila úrokové sadzby, už tretíkrát v tomto roku. Niektoré zdroje blízke rozhodovaniu centrálnej banky na to uviedli, že ak ECB nezaznamená v nasledujúcich týždňoch vyslovene nepriaznivé ekonomické dáta, dá sa očakávať, že v decembri dôjde k ďalšej redukcii úrokových sadzieb. Avšak vo štvrtok (24. 10.) sa traja zástupcovia ECB z Nemecka, Lotyšska a zo Slovinska pokúsili schladiť nadšenie trhov, pričom podľa prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela by sa ECB nemala s ďalšou redukciou príliš ponáhľať. Cez víkend sa k nim pripojil aj Knot.



"Je dôležité, aby sme v súvislosti so sadzbami mali otvorené všetky možnosti. To nám umožní vyhnúť sa akýmkoľvek rizikám pre hospodársky rast aj inflačné vyhliadky," povedal Knot na zasadnutí takzvanej Skupiny tridsiatich, schôdzky guvernérov centrálnych bánk, šéfov komerčných bánk a akademikov, ktoré sa konalo na okraj Výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky vo Washingtone.



Na otázku, čo si myslí o očakávaniach trhov, že ECB v decembri úrokové sadzby zníži, Knot odpovedal, že tieto očakávania sa po nepriaznivých údajoch o spotrebe a aktivite v súkromnom sektore eurozóny "dosť dramaticky zvýšili". Až časom sa však podľa neho ukáže, či tieto očakávania neboli prehnane optimistické. Ako dodal, ukáže to až spracovanie údajov tesne pred decembrovým zasadnutím.