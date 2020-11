Knot: Fiškálnu podporu pre ekonomiku eurozóny bude možno nutné zvýšiť

Frankfurt nad Mohanom 10. novembra (TASR) - Fiškálnu podporu pre ekonomiku eurozóny poškodenú pandémiou nového koronavírusu bude možno potrebné zvýšiť. Vplyv opatrení Európskej centrálnej banky (ECB) počas druhej vlny pandémie je totiž limitovaný. Povedal to v utorok guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot.



Podľa Knota, ktorý v Rade guvernérov ECB patrí ku konzervatívnemu krídlu a v minulosti sa kriticky vyjadroval k monetárnym stimulom, ECB by mala pokračovať v doterajších krokoch na podporu ekonomiky, vedenie by však v tomto smere mali prevziať vlády členských štátov.



"Vedenie musí prevziať fiškálna politika," povedal Knot. "Je možné, že s cieľom zmierniť dôsledky nových reštriktívnych opatrení bude potrebné podporu ešte zvýšiť," dodal.