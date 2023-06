Knot: Jadrová inflácia sa síce pevne drží,no politika ECB je efektívna

Frankfurt nad Mohanom 6. júna (TASR) - Je možné, že dostať jadrovú infláciu v eurozóne pod kontrolu bude o niečo náročnejšie, napriek tomu sa ukazuje, že menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) je efektívna. Povedal to v utorok člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot s tým, že akékoľvek ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb musí byť postupné. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB zvýšila úrokové sadzby za posledný rok o 375 bázických bodov a očakáva sa, že tak urobí ešte v júni a júli. Najprudšie sprísňovanie menovej politiky zo strany ECB v jej histórii sa však postupne blíži ku koncu.



"Miera inflácie sa držala na vysokej úrovni dlhé obdobie, čo sa odrazilo na vývoji jadrovej inflácie," povedal Knot, ktorý je guvernérom holandskej centrálnej banky. "Je možné, že zredukovanie cenových tlakov v tejto oblasti bude náročnejšie, než sa pôvodne očakávalo," dodal. Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií, dosiahla v máji 5,3 % oproti predchádzajúcim 5,6 %, šéfka ECB Christine Lagardová však tento týždeň upozornila na to, že zatiaľ neexistujú dôkazy, že jadrová inflácia už dosiahla vrchol.



Na druhej strane Knot dal najavo určitý optimizmus a povedal, že čo sa týka inflačných problémov, Európa má to najhoršie za sebou a objavuje sa čoraz viac dôkazov, že politika ECB funguje. Zvyšujú sa náklady na pôžičky pre domácnosti aj firmy a vplyv menovej politiky ECB naznačujú napríklad aj makroekonomické ukazovatele, ako pokles cien nehnuteľností. Plný účinok bude vidieť neskôr.



Aj keď Knot najnovšie priamo nevyzval na zvýšenie úrokových sadzieb v júni a júli, dodal, že ECB bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb dovtedy, dokiaľ nebude jasné, že inflácia sa vracia na cestu smerujúcu k inflačnému cieľu. Ten je stanovený na 2 %. Ďalšie kroky však musia byť podľa Knota opatrné, pretože čím vyššie sadzby pôjdu, tým bude ich vplyv výraznejší, keďže predchádzajúce opatrenia ECB sa v plnej miere ešte neprejavili.