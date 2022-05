Knot je prvým predstaviteľom ECB, ktorý nevylúčil zvýšenie sadzieb

Amsterdam 17. mája (TASR) - Guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot je prvým predstaviteľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý signalizoval agresívnejšie sprísňovanie menovej politiky v eurozóne. Ak inflačné riziká stúpnu, možné by podľa neho bolo aj zvýšenie úrokových sadzieb o pol percentuálneho bodu, aj keď zatiaľ podporuje pomalšie sprísňovanie.



Knot, ktorý patrí v rámci ECB k jastrabom, povedal v rozhovore pre holandskú televíziu, že podporuje zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov v júli. Potom však dodal, že by sa dopredu nemalo vylučovať ani razantnejšie sprísňovanie.



Euro pokračovalo po Knotových vyjadreniach v posilňovaní a jeho kurz sa opäť dostal nad 1,05 USD/EUR. Po jednej popoludní SELČ sa predávalo s plusom 0,8 % po 1,0517 USD. Peňažné trhy počítajú do decembra s nárastom úrokových sadzieb v eurozóne o 105 bázických bodov.



Podľa Knota sa aktuálne počíta s prvým zvýšením sadzieb na zasadnutí 21. júla. Dodal, že podľa aktuálnych údajov by preferoval zvýšenie o 25 bázických bodov. Ak by však nové údaje ukázali nárast inflačných tlakov, "nesmieme tiež vylúčiť razantnejšie zvýšenie". Na otázku, o koľko by sa v takom prípade mali zdvihnúť sadzby, odpovedal, že "logickým krokom by bolo pol percentuálneho bodu".



Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne dosiahlo v apríli rekordných 7,5 %, čo je takmer štvornásobok v porovnaní s dvojpercentným inflačným cieľom ECB.