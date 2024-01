Knot: Pred znížením úrokových sadzieb je potrebné zmierniť rast miezd

Amsterdam 28. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) potrebuje jednoznačný dôkaz, že rast miezd v eurozóne sa spomaľuje. Až na základe tohto faktu môže pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Povedal to guvernér holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Knota má eurozóna momentálne dostatočne vierohodnú perspektívu, že inflácia sa v roku 2025 vráti k inflačnému cieľu na úrovni 2 %. "Posledný kúsok skladačky, ktorý ešte stále chýba, je presvedčenie, že rast miezd sa tejto nižšej úrovni inflácie prispôsobí," povedal Knot v televíznom programe Buitenhof. "Hneď ako sa tento kúsok skladačky podarí doložiť, budeme môcť pristúpiť k miernemu zníženiu úrokových sadzieb," dodal.



Aj šéfka ECB Christine Lagardová tento týždeň dala najavo, že že je predčasné diskutovať o znížení sadzieb. Uviedla to po tom, ako ECB ponechala úrokové sadzby nezmenené, už tretíkrát po sebe.



"Sme odhodlaní zabezpečiť, aby sa inflácia včas vrátila k nášmu dvojpercentnému strednodobému cieľu. Na základe nášho súčasného hodnotenia sa domnievame, že kľúčové úrokové sadzby ECB sú na úrovniach, ktoré pri ich udržaní počas dostatočne dlhého obdobia k tomuto cieľu výrazne prispejú," uviedla Lagardová. Dodala, že menová politika ECB zostane dostatočne reštriktívna tak dlho, ako to bude potrebné.