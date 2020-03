Koalícia diskutuje o balíku opatrení na stlmenie dopadov koronavírusu

Bratislava 22. marca (TASR) - Nová vládna koalícia diskutuje o balíku viac ako 40 opatrení na stlmenie dopadov pandémie nového koronavírusu na slovenskú ekonomiku. Ich aktuálny pracovný zoznam zverejnil v sobotu (21.3.) na sociálnej sieti predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS).



Navrhované opatrenia sa dotýkajú rôznych oblastí. Ide napríklad o automatický odklad podávania daňových priznaní, platenia daní, odvodov, ale aj ďalších povinností občanov a firiem voči štátu. Diskutuje sa tiež o možnosti otvorenia mnohých dnes zatvorených prevádzok, pri splnení prísnych hygienických podmienok, fungovaní notárov alebo otvorení viacerých hraničných priechodov pre nákladnú dopravu.



V návrhoch sa nachádza napríklad aj inštitút “karanténnej” PN a OČR, príspevok zamestnávateľom na ochranné prostriedky pre zamestnancov či umožnenie komerčného testovania na koronavírus.



“Je to náš návrh a teda sa môže počas rokovaní s partnermi meniť,” upozornil poslanec za koaličnú SaS. Vláda aj parlament však podľa neho budú musieť o opatreniach rokovať čo najskôr a v skrátenom legislatívnom konaní. “Práve toto je situácia, kedy sú splnené podmienky na skrátenie legislatívneho konania - hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody,” doplnil Viskupič.



V najbližších dňoch budú podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) noví ministri komunikovať s členmi krízových štábov na jednotlivých ministerstvách. Tieto štáby by mali zasadnúť v pondelok (23.3.) ráno, následne by mal rokovať ústredný krízový štáb a popoludní by mala zasadnúť opäť vláda.