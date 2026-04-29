Koalícia kritizovala odporúčanie EP pozastaviť Slovensku eurofondy
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Uznesenie Európskeho parlamentu, ktorého súčasťou je aj odporúčanie pre Európsku komisiu pozastaviť Slovensku eurofondy je podľa koaličných poslancov bezobsažné zasahovanie do politiky, ktorých bude s blížiacimi sa parlamentnými voľbami pribúdať. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko-Za ľudí) hovorí o medzinárodnej hanbe a dôsledkoch politiky súčasnej vlády.
Európsky parlament v stredu odhlasoval prijatie Správy o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rok 2024. Europoslanci v uznesení oficiálne žiadali Európsku komisiu, aby voči Slovensku spustila mechanizmus podmienenosti - teda proces, ktorý môže viesť k zmrazeniu európskych fondov.
„Vnímam to ako jedno z desiatok bezobsažných uznesení, ktoré nemajú žiadny záväzný charakter pre Európsku komisiu,“ reagoval poslanec Smeru-SD Richard Glück. Toto uznesenie si podľa neho objednalo najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko „u priateľov vo frakcii“ EP. Poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) tvrdil, že podobných „útokov“ bude postupne pribúdať v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v roku 2027.
Poslanec a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko si myslí, že zo strany Európskeho parlamentu ide o zasahovanie do politiky. Predseda národniarov chce v tejto súvislosti osloviť premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a iniciovať také legislatívne zmeny, aby Slovensko neprišlo v EÚ o právo veta.
Podľa Remišovej je odhlasovanie návrhu o zmrazení eurofondov v Európskom parlamente pre Slovensko obrovskou hanbou. „Ficova vláda sa od začiatku nevenovala ničomu inému, než ochrane záujmov kriminálnych skupín a rozvratu orgánov spravodlivosti. Upozorňovali sme ich dlhodobo, kam tento rozvrat bude viesť - nielen k nárastu kriminality ako takej, ale aj k vážnemu ohrozeniu základných národných a ekonomických záujmov,” zdôraznila Remišová.
vre mj
