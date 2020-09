Koalícia: Naprávame obrovskú krivdu, ktorú napáchala bývalá vláda

Bratislava 24. septembra (TASR) - Parlament prijal veľmi dôležitý zákon, ktorý pomôže ženám ročníkov 1957 - 1963, ktoré boli diskriminované pri zavedení dôchodkového stropu. Vyhlásili to predstavitelia koalície vo štvrtok na tlačovej konferencii po tom, ako parlament prijal novelu zákona o sociálnom poistení 140 hlasmi.



Na Slovensku začal platiť ústavný zákon, ktorý rieši dôchodkový strop. Ten bol stanovený na 64 rokov, avšak ženy idú do dôchodku skôr za každé jedno vychované dieťa. Platná zmena však diskriminovala ženy narodené v rokoch 1957 až 1963, ktorým sa neodpočítavalo šesť mesiacov za výchovu dieťaťa. To sa však zmení. "Prijali sme veľmi dôležitý zákon, naprávame jednu obrovskú skrivodlivosť, ktorú tu napáchala bývalá vláda Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (nezaradený)," vyhlásil predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Podľa jeho slov vláda musela na toto opatrenie nájsť peniaze. "Stojíme za ľuďmi, bojujeme za obyčajných ľudí. Až táto vláda koná. Toto je jasný príklad, ako sa vláda správa k ľuďom. Za minulej vlády sa nemyslelo úplne na všetkých dôchodcov," tvrdí Kollár.



Jedna z predkladateliek novely zákona o sociálnom poistení Petra Krištúfková (Sme rodina) tvrdí, že viac ako 140.000 žien sa môžu tešiť z náprav. "Pred vyše rokom prišli za mnou tieto ženy s prosbou, či by sme sa ich neujali, lebo vtedajší koaliční poslanci nevedeli naplniť ich prosby. Nezohľadňoval sa im ústavný princíp, aby mohli ísť do dôchodku skôr za každé jedno vychované dieťa. Sú to ženy, ktoré celý život dreli, vychovali pre tento štát deti a zaslúžia si oddych a čas na trávenie s rodinou," povedala Krištúfková. Teší ju, že dôjde k nápravám. "Verím, že im prijatie tohto zákona pomôže navrátiť vieru v spravodlivosť," povedala Krištúfková.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) upozornil, že rezort financií si nevymýšľal, keď hovoril "o prázdnej špajze" v súvislosti s verejnými financiami po skončení bývalej vlády. "Musíme 430 miliónov eur použiť ešte na nápravu toho, o čo boli tieto ženy ukrivdené bývalou vládou. Napriek tomu, že sme uprostred krízy. Táto vláda myslí na všetky skupiny ľudí, nielen na dôchodcov, ale aj na tých, ktorí majú nárok na skorší odchod do dôchodku, rodiny s deťmi," vyhlásil Krajniak.



Minister financií Eduard Heger (OĽANO) tvrdí, že vo štvrtok sa ukázala pravda. "Vláda pod taktovkou Smeru-SD klamala. Vyšla najavo pravda, zavádzali ľudí. Dnes tieto ženy dostali zadosťučinenie. Toto opatrenie, ktoré schválili poslanci, stojí peniaze," vyhlásil Heger.



Premiéra Igora Matoviča (OĽANO) tiež teší prijatie novely zákona o sociálnom poistení. "Je to veľmi veľká vec pre Slovensko. Bol som svedkom siahodlhých debát, kde nájsť peniaze a videl som, ako Boris Kollár, Eduard Heger, bojovali ako levy, napriek tomu, že sa nachádzame vo veľmi ťažkej kríze. Som veľmi rád, že sme túto krivdu odstránili," podotkol premiér, ktorý je hrdý na vládnu koalíciu, že "dotknuté ročníky žien podržali".



Prijatím novely zákona bude naplnený ústavný princíp a odpočíta sa ženám týchto ročníkov polrok za každé vychované dieťa. Druhou kategóriou, ktorej sa novela dotkne, sú ženy, ktoré budú mať mix odpočtu rokov plus kompenzáciu, treťou kategóriou sú ženy, ktoré sa spravodlivosti nedočkali a odišli do dôchodku bez toho, aby bol naplnený ústavný princíp a nebol im odpočítaný polrok za dieťa.



Zástupkyne dotknutých žien zhodnotili, že boje o túto nápravu boli zložité, ale teší ich výsledok. "Chcem vysloviť nesmiernu vďaku. Som šťastná za všetky ženy, ktoré sme zastupovali. Som šťastná aj za to, že dnes sa dal aj taký kult matke, pretože matka v našej spoločnosti, pokiaľ si ju nebudeme uctievať, tak sa prestanú rodiť deti, a to nechceme," dodala právnička Viera Kubicová, ktorá tieto ženy zastupovala.