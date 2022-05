Koalícia rokovala o Matovičovom balíku pomoci i o zmenách z dielne SaS

Bratislava 23. mája (TASR) - Strana SaS na nedeľnej (22. 5.) koaličnej rade predstavila partnerom zmeny, ktorými chce upraviť opatrenia z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre TASR uviedla, že Ministerstvo financií (MF) SR by si malo ešte prepočítať ich návrh na zníženie DPH z nafty a benzínu. Návrh liberálov podporuje strana Za ľudí. Pre TASR to povedal jej podpredseda Juraj Šeliga.



V prípade protiinflačnej pomoci Zemanová očakáva viaceré pozmeňujúce návrhy. "Do diskusie sa nezapájame, pretože za návrh ani pozmeňujúce návrhy nebudeme hlasovať," uviedla. Neočakáva prerušenie aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR v súvislosti s koaličnými rokovaniami. Rovnako neráta s tým, že by sa mali opäť presúvať mediálne zákony alebo personálne voľby komisára pre deti či šéfa Najvyššieho kontrolného úradu.



Šeliga skonštatoval, že o dani z ropy ešte mali rokovať SaS a rezort financií. "Podporujeme, aby sa ceny palív znížili o 18 centov, tak to vychádza v priemere, lebo DPH by mala ísť na osem percent," povedal. Verí, že zmena bude ukážkou spolupráce koalície. Čo sa týka protiinflačného balíčka, naďalej sa podľa jeho slov rokuje o podpore detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj so zástupcami samospráv v parlamente, aby boli kompenzácie uzatvorené, doladené, a aby ich samosprávy aj dostali.



Hnutie Sme rodina bude podľa slov šéfa klubu Petra Pčolinského o záveroch koaličnej rady rokovať ešte v utorok (24. 5.) na poslaneckom klube.