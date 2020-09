Koaličná rada bude vyberať z "reformného menu" v rámci plánu obnovy

Bratislava 2. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) bude od Slovenska v rámci národného plánu obnovy zrejme požadovať reformy v oblastiach, v ktorých doteraz videla nedostatky. Do strategického dokumentu by sa však mali dostať aj niektoré zámery, ktoré si stanovila vláda vo svojom programovom vyhlásení. Koaličná rada má vybrať priority, ktoré sa do dokumentu dostanú. Uviedol to minister financií Eduard Heger (OĽANO) v odpovediach na novinárske otázky po stredajšom rokovaní vlády.



Heger priblížil, že EK pripravuje presné kritériá, ako bude Plán obnovy vyzerať. "EK bude od nás zrejme požadovať reformy v oblastiach, ktoré nám každý rok pravidelne odporúča zmeniť. Takže tam vieme, že ich budeme musieť zahrnúť do Plánu obnovy, hoci s nimi nebudú súvisieť veľké výdavky," priblížil Heger s tým, že druhá časť, ktorá sa v súčasnosti dotvára, bude zahŕňať reformy, na ktoré využijú európske zdroje. "To otvára priestor pre tie odvetvia, kde sa peniaze dajú reálne minúť. Budeme musieť pripraviť do Plánu obnovy aj konkrétne iniciatívy a spôsob, akým chceme tých našich šesť miliárd eur minúť. Svojím spôsobom ide o taký investičný plán," zhodnotil Heger. Podľa ministra bude zaujímavejšia verejná diskusia, keď už budú naplánované priority, ako keby ju ministerstvo otvorilo počas leta. "Ak by sme aj spustili v lete nejakú diskusiu, tieto informácie neboli ešte známe. Slovensko roky nerobilo žiadne reformy a EK nám každý rok vyčítala to isté, a to už značne prediskutované máme. Skôr bude zaujímavejšia diskusia, keď už naplánujeme priority na ďalšie tri roky, a potom sa môžeme baviť o konkrétnych iniciatívach, či je to to najlepšie, čo môže byť," myslí si minister.



Zároveň upozornil na to, že 15. október je prvý dátum, kedy možno Komisii návrhy predkladať. "My už sme v intenzívnej komunikácii s EK a so zástupcami, ktorí majú na starosti Slovensko a vylaďujeme dokumenty. To, čo sme my napísali, je momentálne plán reforiem, ktoré by sme mali urobiť, lebo ich požaduje EK, aj reformy, ktoré sme si my zadefinovali v programovom vyhlásení vlády. Toto je ako keby také menu," vysvetlil Heger s tým, že nie všetky tieto reformy budú predmetom Plánu obnovy. "Z nich sa bude vyberať. My ich máme rozpracované do istých míľnikov, aby boli stihnuteľné a, samozrejme, bude potrebné urobiť priority. Prvé bude stretnutie na úrovni koaličnej rady, ktorá sa pozrie na toto menu a z neho navrhne smerovanie jednotlivých oblastí, a potom k tomu môžeme spustiť diskusiu," povedal Heger.



Minister financií by chcel strategické body predstaviť koaličnej rade budúci týždeň. "Následne budeme už aj zverejňovať podstatne viac. Myslím si, že je správne, aby to najprv videla koalícia," dodal Heger.