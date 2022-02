Koaličná rada sa na riešení rastu cien energií nedohodla

Bratislava 1. februára (TASR) - Koaličná rada sa v pondelok (31. 1.) nedohodla na riešení rastu cien energií. Vyplýva to z vyjadrení predsedov klubov OĽANO Michala Šipoša a klubu SaS Anny Zemanovej.



"Na včerajšiu koaličnú radu ministerstvo hospodárstva donieslo iné dáta ako minule, preto sa musí konkrétne riešenie prepracovať. Ministerstvo financií navrhlo riešenie a momentálne čakáme na stanovisko SaS," uviedol pre TASR Šipoš.



"Energie by mali byť predmetom rokovania vlády budúci týždeň. Zatiaľ nebudeme komentovať alternatívy, vzhľadom na to, že sa prepočítavajú rôzne možnosti," povedala Zemanová.



Čo sa týka voľby predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), Zemanová pre TASR potvrdila, že termín predloženia návrhov sa posunul na 17. februára a voľba by sa mala konať až na marcovej schôdzi parlamentu. "Zároveň sme sa v koalícii dohodli na verejnom vypočutí kandidátov," priblížila. Na otázku, či sa post prenechá opozícii tak, ako bývalo zvykom v minulosti, reagovala tým, že ide o dôležitý úrad, preto bude aj verejné vypočutie kandidátov.