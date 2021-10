Koaliční partneri sa dohodli na rozpočte

Bratislava 12. októbra (TASR) – Koaliční partneri sa dohodli na návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Na rokovanie vlády by mal ísť už vo štvrtok v podobe, v akej je zverejnený na stránke Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ráta s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu. Pre TASR to potvrdil predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).



Viskupič priblížil, že rokovania o rozpočte sa uskutočňovali počas viacerých koaličných rád, pričom na tej pondelkovej (11. 10.) ho už partneri schválili. Tento týždeň by tak o ňom mala rozhodnúť vláda a následne ho pošle na prerokovanie do Národnej rady (NR) SR.



"Samozrejme, nedajú sa vylúčiť nejaké úpravy v parlamente, to je jasné," skonštatoval Viskupič. Nepredpokladá však žiadne zmeny smerom k zvyšovaniu celkového deficitu, ktorý je podľa jeho slov najvyšší možný.



V roku 2022 by malo Slovensko hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % HDP. Vyplýva to z pracovnej verzie rozpočtu na budúci rok, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na stredajšie (13. 10.) rokovanie tripartity. V absolútnom vyjadrení by schodok štátneho rozpočtu v budúcom roku mal byť takmer 5,5 miliardy eur. V ďalšom roku počíta návrh už s nižším deficitom pod tri percentá HDP.