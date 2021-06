Koaliční poslanci chcú odstrániť nerovnosti v zdaňovaní gastrolístkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júna (TASR) – Nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, by sa mali odstrániť. Zároveň sa má zjednodušiť administratíva pre zamestnávateľov. Navrhujú to koaliční poslanci v novele Zákonníka práce, ktorú predložili na júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.Od 1. marca tohto roka si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval stravovanie formou tzv. gastrolístkov, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov podľa predkladateľov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.Poslanci však poukázali na to, že ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov formou finančného príspevku na stravovanie nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto "nadrámcová" suma je pre zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca sa zdaňuje daňou z príjmov zo závislej činnosti. Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, pri stravovacích poukážkach je táto suma pre zamestnávateľa daňovo uznaným nákladom, no u zamestnanca sa nezdaňuje.priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.Zároveň, keďže zamestnávatelia zabezpečujúci stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo finančným príspevkom na stravovanie poskytujú tieto formy stravovania na začiatku kalendárneho mesiaca, vzniká im dodatočná administratívna záťaž v prípade vzniku prekážok v práci na strane zamestnancov alebo čerpania dovolenky počas kalendárneho mesiaca. Preto sa má umožniť zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, najneskôr však posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.konštatuje sa v materiáli.Obdobne sa majú upraviť aj ustanovenia o zabezpečení stravovania v osobitných právnych predpisoch týkajúcich sa štátnych zamestnancov, policajtov, vojakov a Hasičského a záchranného zboru. Účinnosť novely Zákonníka práce navrhujú poslanci k 1. januáru 2022.