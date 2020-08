Koaliční poslanci chcú upraviť vzťahy pri prenájme pozemku

Bratislava 31. augusta (TASR) – Nevyvážené právne postavenie medzi prenajímateľom a nájomcom poľnohospodárskeho pozemku by sa malo odstrániť. Novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov to chcú dosiahnuť koaliční poslanci SaS a OĽaNO, ktorí právnu normu predložili do Národnej rady (NR) SR. Úprava by mala znamenať posun k zvýšenej ochrane vlastníckych práv.



"Predložený návrh zohľadňuje, že nastavenie zákonnej úpravy zmluvných vzťahov musí byť v rovnováhe medzi oprávnenými záujmami na zachovanie modernej poľnohospodárskej veľkovýroby a oprávnenými záujmami vlastníkov drobných podielov poľnohospodárskej pôdy aspoň dovtedy, kým sa podarí vysporiadať sa s rozdrobenosťou pozemkov, ako s vyše storočným pozostatkom uhorského dedičského práva," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Návrh zákona vychádza zo zásady, že vlastnícke právo nie je právom neobmedziteľným, pri jeho obmedzení je však potrebné sa striktne držať ústavy a musí sa tak diať na základe zákona, ktorý nesmie prekračovať rámec daný ústavou.



Lehota na možnosť odmietnutia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy by sa podľa návrhu mala posunúť z dvoch na šesť mesiacov. Tým sa prenajímateľovi poskytne dlhší časový priestor na odmietnutie návrhu zmluvy. Ustanoviť by sa tiež malo, že "prezumpcia vzniku nájomného vzťahu" nenastane, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou. A to bez ohľadu na to, či sa tak stalo ešte pred doručením návrhu na uzatvorenie zmluvy od oprávneného užívateľa alebo až po ňom.



Nájomca by mal mať zároveň pri splnení zákonných podmienok právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy za nájomné najmenej v obvyklej výške. V súčasnosti to je len v obvyklej výške. Rozširuje sa tiež okruh povinností nájomcu pri prenajatí len určitého spoluvlastníckeho podielu na pozemku. Napríklad sa zakotvuje, že ten, kto má záujem uzavrieť zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, by mal najmenej 30 dní pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy zaslať návrh nájomnej zmluvy každému spoluvlastníkovi pozemku.