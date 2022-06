Koaliční poslanci podľa Takáča nepochopili pointu odvolávania Vlčana

Bratislava 30. júna (TASR) - Koaliční poslanci nepochopili pointu odvolávania šéfa rezortu pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), nepochopil ju ani sám minister. Skonštatoval to Richard Takáč (Smer-SD) po tom, ako plénum parlamentu nevyslovilo nedôveru Vlčanovi. Za vyslovenie nedôvery hlasoval aj exminister pôdohospodárstva a nezaradený poslanec Ján Mičovský. Hovoril o viacerých zlyhaniach, no nesúhlasí s opozíciu v otázke cien potravín. Vlčan sa po odvolávaní poďakoval poslancom za dôveru, Mičovského postoj ho ľudsky mrzí.



Vlčan podľa Takáča zlyhal pri riešení cien potravín. Opozičný poslanec poukázal aj na vyjadrenia exministra pôdohospodárstva Mičovského o viacerých zlyhaniach súčasného šéfa rezortu. Takáč dodal, že opozícia bude zvažovať ďalšie kroky, prípadne aj ďalšie odvolávania. Nateraz podľa jeho slov riešia najmä zber podpisov pod referendum za predčasné voľby.



Peter Pellegrini (nezaradený) si medzi riešeniami situácie s cenami potravín vie predstaviť napríklad zníženie DPH na niektoré z nich. Podčiarkol, že štát vie represívne pôsobiť a aj kontrolovať marže pri prípadnom zvýšení DPH. Takéto návrhy by v parlamente podporili aj jeho nezaradení poslanci.



"Žiaden minister pôdohospodárstva nevie ovplyvniť ceny energií na svetových burzách ani ceny pšenice na svetových burzách, tie idú hore, od toho sa odvíjajú aj ceny vstupov pre poľnohospodárov, a teda aj pre potravinárov," reagoval Vlčan s tým, že ide o realitu po celom svete. "Bolo až bizarné, že sa rozhodli práve členovia Smeru-SD dať návrh na moje odvolanie a kritizovať zlý stav slovenského agropotravinárstva, za ktorý sú predovšetkým oni zodpovední," podotkol s tým, že na opozíciu sa vyhovárať nechce. Tvrdí, že do rezortu priniesol odborníkov a že v dohľadnej dobe aj slovenskí spotrebitelia uvidia zlepšovanie situácie.



Mičovský poznamenal, že Vlčan je možno šikovný, no chýba mu etický protikorupčný kódex. Ľudia, ktorí uverili v zmenu, sú podľa neho sklamaní. "Aj preto, že Vlčan umožňuje robiť alebo urobil niektoré veci, ktoré nie sú podľa môjho názoru zlučiteľné s tým, čo v OĽANO vždy presadzovali," podotkol. Tvrdí, že v pléne hlasoval podľa svojho svedomia. Súhlasí však s Vlčanom, že žiadny minister nedokáže rast cien potravín zastaviť, poukázal na slobodu trhu. Rovnako ako Vlčan vidí cestu skôr v pomoci najohrozenejším častiam obyvateľov. Zníženie DPH na potraviny nepovažuje za riešenie, nemalo by to podľa neho želaný efekt.



Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli návrh na odvolanie Vlčana. Za jeho odvolanie hlasovalo len 42 poslancov zo 122 prítomných, 75 boli proti, piati sa zdržali.