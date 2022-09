Koaliční poslanci predložili tri novely zákona o energetike

Bratislava 3. septembra (TASR) - Koaliční poslanci z hnutia OĽANO a Sme rodina predložili na nadchádzajúce rokovanie Národnej rady (NR) SR spolu tri novely zákona o energetike. Zmeniť by chceli najmä právo veľkých firiem pripojiť sa priamo k prepravnej sieti plynovodu, ktorú im umožnila ostatná novela tohto zákona. Ďalším návrhom chcú poslanci zlepšiť právne postavenie odberateľov plynu a elektriny v domácnostiach.



Poslanci sa obávajú najmä negatívneho finančného vplyvu, ktorý by malo priame pripojenie firiem na prevádzkovateľov distribučnej siete a nepriamo aj na odberateľov plynu v domácnostiach, verejnom sektore i na ostatné podniky. "Pre vybraných najväčších odberateľov by sa v súčasnom legislatívnom stave viac oplatilo investovať a priamo sa napojiť do prepravnej siete, čo by znamenalo presun distribučných nákladov na domácnosti a maloodberateľov a následne zvýšenie distribučných taríf odhadom o viac ako 20 %," uviedli poslanci Peter Kremský a Milan Vetrák (obaja OĽANO) v dôvodovej správe k predloženej novele zákona.



Zatiaľ čo poslanci Miloš Svrček a Ľudovít Goga (obaja Sme rodina) v druhej predloženej novele navrhujú vrátenie tohto ustanovenia zákona do stavu pred ostatnou zmenou, Kremský s Vetrákom by chceli možnosť pripojenia sa priamo k prepravnej sieti obmedziť reguláciou vydávania povolení na výstavbu pripojenia k prepravnej sieti. "Na výstavbu takéhoto zariadenia prostredníctvom vydania osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia nebude potrebný len súhlas Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ale aj prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorou je na Slovensku spoločnosť eustream," uviedli poslanci v návrhu.



Štát bude mať prostredníctvom svojho podielu v tejto spoločnosti dostatočný vplyv na vydávanie súhlasov, čo zabezpečí ochranu pred nedôvodnou výstavbou nových plynovodov na Slovensku. "Takéto plynovody sa môžu stavať iba v lokalitách, kde nie je dostatočná existujúca distribučná sieť," dodali poslanci.



Svrček sa podpísal aj pod ďalší z návrhov novely zákona o energetike, tentokrát s nezaradenou poslankyňou Katarínou Hatrákovou. Táto novela má zlepšiť právne postavenie odberateľov plynu v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu. Poslanci navrhujú predĺžiť lehotu na splatnosť nedoplatku za energie z desať na pracovných 30 dní, a to od odoslania písomného upozornenia o neuhradení záväzku.



Zároveň návrh zavádza povinnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky.