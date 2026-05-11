Kocher: Ak sa inflačný výhľad nezlepší, ECB sprísni menovú politiku
Ceny energií v dôsledku konfliktu v Iráne naďalej rastú.
Autor TASR
Zürich 11. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude musieť sprísniť menovú politiku, ak sa inflačný výhľad výrazne nezlepší. V rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Neue Zürcher Zeitung (NZZ) to uviedol člen Rady guvernérov ECB Martin Kocher. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ceny energií v dôsledku konfliktu v Iráne naďalej rastú a ak sa situácia výrazne nezlepší, „v blízkej budúcnosti sa nebude možné vyhnúť zmene úrokových sadzieb“, povedal Kocher s odkazom na nadchádzajúce zasadnutie ECB, ktoré je naplánované na 11. júna. Na minulom zasadnutí v apríli ECB napriek vystupňovaným inflačným tlakom sadzby nezvýšila. To rozhodnutie bolo opodstatnené, banka by však nemala príliš dlho čakať so sprísnením menovej politiky, ak sa situácia s cenami energií rýchlo a zásadne nezlepší.
„Je jasné, že ak vojna bude pokračovať a ceny energií zostanú vysoké, riziko sekundárnych vplyvov sa zvýši,“ uviedol Kocher v odpovedi na otázku o dôsledkoch vojny pre širšiu ekonomiku eurozóny. „Tento vplyv sa však môže líšiť od nárastu inflácie v rokoch 2021-2022, keďže dopyt je teraz slabší,“ vysvetlil predstaviteľ ECB.
