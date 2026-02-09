Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kocher: Európa by sa mala pripraviť na väčšiu úlohu eura

Slabosť amerického dolára môže prinútiť spoločnú európsku menu, aby prevzala dôležitejšiu úlohu, priblížil Kocher, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB).

Autor TASR
Viedeň 9. februára (TASR) - Európa sa musí pripraviť na významnejšiu úlohu eura v globálnom finančnom systéme, myslí si guvernér rakúskej centrálnej banky Martin Kocher. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v pondelok zverejnila rozhovor s guvernérom.

Slabosť amerického dolára môže prinútiť spoločnú európsku menu, aby prevzala dôležitejšiu úlohu, priblížil Kocher, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Hoci explicitným cieľom ECB nie je rozširovať medzinárodný význam eura, „jedného dňa by sme k tomu mohli byť nútení“, dodal.

Euro sa za posledný rok voči doláru zhodnotilo približne o 14 %. Účastníci trhu to pripisujú na jednej strane klesajúcej dôvere v USA vzhľadom na ich konfrontačnú obchodnú politiku, na druhej strane rastúcej dôvere v Európu, ktorá zvyšuje výdavky na obranu a infraštruktúru, napísala agentúra Reuters.
