KOF: Ukazovateľ vyhliadok švajčiarskej ekonomiky stúpol
Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra vo februári stúpla najvyššie od augusta, a to na 104,2 bodu z januárových 103,3 bodu.
Bern 27. februára (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa vo februári zlepšili. Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra vo februári stúpla najvyššie od augusta, a to na 104,2 bodu z januárových 103,3 bodu. Nenaplnili sa tak pesimistické očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že klesne na úroveň 103 bodov.
Ukazovateľ vyhliadok švajčiarskej ekonomiky smerom nahor posunulo zlepšenie očakávaní v oblasti zamestnanosti aj v oblasti exportu. Priaznivý výhľad vykazujú súbory ukazovateľov pre spotrebu aj zahraničný dopyt. Súbory indikátorov z oblasti priemyselnej a stavebnej výroby sa však vyvíjali zmiešane. Pod tlakom sú najmä ukazovatele zásob medziproduktov a celkovej podnikateľskej situácie.
