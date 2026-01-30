< sekcia Ekonomika
KOF: Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v januári zhoršili
Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v januári 2026 klesla na 102,5 bodu z decembrových 103,6 bodu.
Autor TASR
Bern 30. januára (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v januári zhoršili. Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v januári 2026 klesla na 102,5 bodu z decembrových 103,6 bodu. Pokles bol horší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že sa oslabí na úroveň 103 bodov.
Oslabenie januárovej hodnoty barometra spôsobili najmä slabšie ukazovatele pre sektory pohostinstva a stavebníctva. Ukazovatele pre priemysel a finančné a poisťovacie služby sa však zlepšili. V rámci širšieho výrobného sektora, ktorý zahŕňa priemysel a stavebníctvo, zostali očakávania zamestnanosti, zisku a exportu pod tlakom. Avšak výhľad celkovej podnikateľskej situácie a konkurenčných podmienok sa zlepšil.
