KOF: Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v januári zhoršili

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v januári 2026 klesla na 102,5 bodu z decembrových 103,6 bodu.

Autor TASR
Bern 30. januára (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v januári zhoršili. Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v januári 2026 klesla na 102,5 bodu z decembrových 103,6 bodu. Pokles bol horší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že sa oslabí na úroveň 103 bodov.

Oslabenie januárovej hodnoty barometra spôsobili najmä slabšie ukazovatele pre sektory pohostinstva a stavebníctva. Ukazovatele pre priemysel a finančné a poisťovacie služby sa však zlepšili. V rámci širšieho výrobného sektora, ktorý zahŕňa priemysel a stavebníctvo, zostali očakávania zamestnanosti, zisku a exportu pod tlakom. Avšak výhľad celkovej podnikateľskej situácie a konkurenčných podmienok sa zlepšil.
