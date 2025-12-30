< sekcia Ekonomika
Vývoj švajčiarskej ekonomiky by sa mal zlepšiť
Naznačili to najnovšie údaje švajčiarskeho ekonomického inštitútu KOF.
Autor TASR
Bern 30. decembra (TASR) - Vývoj švajčiarskej ekonomiky by sa mal v najbližšom období zlepšiť. Naznačili to najnovšie údaje švajčiarskeho ekonomického inštitútu KOF. Informoval o tom portál RTTNews.
Hodnota ekonomického barometra KOF vzrástla v decembri na 103,4 bodu zo 101,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota barometra od septembra 2024, keď dosiahol 103,8 bodu. Navyše, jeho hodnota sa dostala nad dlhodobý priemer, čo signalizuje zlepšenie vyhliadok ekonomického vývoja Švajčiarska.
Pozitívny vývoj zaznamenal najmä výrobný sektor, pričom v rámci neho sa zlepšili ukazovatele vo viacerých oblastiach. Zlepšili sa napríklad v kovospracujúcom priemysle, ako aj v sklárskej a drevárskej oblasti.
Hodnota ekonomického barometra KOF vzrástla v decembri na 103,4 bodu zo 101,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota barometra od septembra 2024, keď dosiahol 103,8 bodu. Navyše, jeho hodnota sa dostala nad dlhodobý priemer, čo signalizuje zlepšenie vyhliadok ekonomického vývoja Švajčiarska.
Pozitívny vývoj zaznamenal najmä výrobný sektor, pričom v rámci neho sa zlepšili ukazovatele vo viacerých oblastiach. Zlepšili sa napríklad v kovospracujúcom priemysle, ako aj v sklárskej a drevárskej oblasti.