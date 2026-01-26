Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Ekonomika

Kofola investuje v Latinskej Amerike, kupuje 49 % v Alta Fermentación

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zakladatelia Alta Fermentación Berny Silberwasser a Tomas Delfino označili vstup Kofoly za partnerstvo, ktoré má podľa nich podporiť ďalší rozvoj a expanziu kľúčových značiek spoločnosti.

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Nápojárska skupina Kofola ČeskoSlovensko vstupuje do latinskoamerickej spoločnosti Alta Fermentación, v ktorej kupuje 49 % podiel. Firma pôsobí v Paname, Kolumbii a Ekvádore, vlastní tri minipivovary, pražiareň kávy a rumovú destilériu a spolu s nimi prevádzkuje sieť pohostinstiev, reštaurácií a kaviarní, informovala Kofola.

Alta Fermentación podľa spoločnosti dosahuje tržby viac ako 20 miliónov dolárov (17,03 milióna eur) a zamestnáva vyše 400 ľudí. Medzi jej aktíva patria pivovarské značky La Rana Dorada, Pola del Pub a Sinners, kávová značka Colo Coffee a rumová značka Pedro Mandinga.

„Kolumbia a Panama nám začali otvárať priestor pre ďalší latinskoamerický rozvoj. Akvizíciou získavame tri minipivovary a sieť s takmer 40 pohostinstvami a kaviarňami,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Kofola Jannis Samaras.

Zakladatelia Alta Fermentación Berny Silberwasser a Tomas Delfino označili vstup Kofoly za partnerstvo, ktoré má podľa nich podporiť ďalší rozvoj a expanziu kľúčových značiek spoločnosti.

Kofola pripomenula, že do Latinskej Ameriky vstúpila už skôr cez investície do kávových fariem v Kolumbii a Paname. Kúpnu cenu transakcie strany nezverejnili. Vysporiadanie obchodu predpokladajú do konca prvej polovice roka 2026.

Skupina Kofola je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov so 14 výrobnými závodmi na piatich európskych trhoch. Celkovo zamestnáva približne 2900 ľudí.

(1 EUR = 1,1742 USD)
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Týždenník: Najspoľahlivejší koaličný partner