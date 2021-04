Kofola potvrdila prevádzkový zisk EBITDA vyše miliardy českých korún

Bratislava 14. apríla (TASR) – Skupina Kofola vo výročnej správe za minulý rok potvrdila prevádzkový zisk EBITDA presahujúci jednu miliardu českých korún. Informovala o tom samotná skupina s tým, že celoročné tržby aj napriek značným obmedzeniam trhu z dôvodu pandémie klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3,7 %. Skupinová EBITDA by mala miliardu presiahnuť aj tento rok.



"Do roku 2020 sme vstupovali vo veľmi dobrej obchodnej aj finančnej kondícii a so silnými marketingovými plánmi. Tie sa, samozrejme, s opatreniami proti novému koronavírusu, na čele s dlhodobým zatvorením segmentu gastronómie, zmenili. K dobrým výsledkom nás tak priviedla veľká flexibilita v riadení firmy, prispôsobenie marketingových a obchodných aktivít značiek danej situácii aj zodpovedajúce nákladové opatrenia. V Česku a na Slovensku nám tiež pomohla úspešná akvizícia minerálnych vôd Ondrášovka a Korunní," opísal generálny riaditeľ skupiny Jannis Samaras.



Pre rok 2021 skupina avizovala cieľ dosiahnuť ukazovateľ EBITDA v intervale 1,03 – 1,15 miliardy českých korún. "Predpokladali sme, že rok 2021 bude rovnako ako rok 2020 plný obmedzení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Sme preto opäť flexibilní v riadení aktivít aj nákladov. Tento rok však môžeme využívať skúsenosti s minuloročným lockdownami. Upravili sme štruktúru nákladov a očakávame nové synergie z integrácie Ondrášovky a Korunní. Znížili sme aj zadlženosť tým, že sme skromnejší v investíciách," priblížil finančný riaditeľ skupiny Martin Pisklák.