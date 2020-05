Kofola v prvom štvrťroku udržala obrat aj ukazovateľ EBITDA

Bratislava 14. mája (TASR) – Skupine Kofola sa podarilo v prvom štvrťroku udržať obrat aj ukazovateľ EBITDA. Ako ďalej informovala médiá, na zvyšok roka je dobre pripravená, a to aj v prípade, že by sa ekonomika Slovenska prebúdzala len veľmi pomaly. Tržby skupiny počas prvých troch mesiacov tohto roka medziročne poklesli o 0,1 %, avšak ukazovateľ EBITDA je vyšší o 0,6 %.



„Rovnako ako v minulých štvrťrokoch silne rástol Adriatický región, ktorý si pripísal tržby vyššie celkovo o 0,9 %. Dokázal tak čiastočne vyvážiť o 0,8 % nižšie tržby na československom trhu,“ vysvetlila skupina.



Skupina však avizuje aj problémy v segmente HoReCa, kde má v posledných rokoch silné postavenie. „V tejto súvislosti aktuálne pripravujeme balíček pre gastro zariadenia, ktorý by mal tomuto najpostihnutejšiemu segmentu pomôcť po uvoľnení vládnych opatrení,“ uviedla skupina.



„Samozrejme nevieme, aký priebeh budú mať nasledujúce mesiace, ale veríme, že ich zvládneme dobre, pretože sme pre to urobili maximum,“ dodal generálny riaditeľ skupiny Jannis Samaras. Ako vysvetlil, vďaka novým prijatým úsporným opatreniam, silnému vlaňajšku a začiatku tohto roka má skupina dostatočný finančný vankúš.



„A to nielen pre kritický druhý kvartál, ale sme pripravení aj na scenár, že by sa ekonomika prebúdzala len pozvoľna,“ uzavrel Samaras.