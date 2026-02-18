< sekcia Ekonomika
Kofola vlani svoj ziskový plán nesplnila
Približne 20 miliónov eur musela spoločnosť odovzdať na Slovensku v rámci zavedenej cukrovej dane.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Nápojárska skupina Kofola dosiahla v roku 2025 podľa predbežných výsledkov prevádzkový zisk EBITDA v objeme 1,79 miliardy CZK (72,7 milióna eur), čo je medziročne menej o 3,1 %. Tržby vo výške 10,75 miliardy CZK (435,5 milióna eur) oproti roku 2024 klesli o 3 %. Ako informovala komunikačná manažérka spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko Jana Ptačinská Jirátová, vlani nesplnili celoročný plán EBITDA najmä pre cukrovú daň na Slovensku.
Približne 20 miliónov eur musela spoločnosť odovzdať na Slovensku v rámci zavedenej cukrovej dane. Tá si vyžiadala zdraženie, ktoré malo dosah na spotrebu. Výsledky nepodporilo ani počasie, ktoré bolo pre nápojárov najhoršie za poslednú dekádu.
„V porovnaní s rokom 2024 nám klesli tržby o 10 % v dôsledku zavedenia cukrovej dane na Slovensku. Zákazníci sa s ohľadom na jej platnosť od 1. januára 2025 predzásobili už koncom roka 2024, čo malo dosah na výsledky hneď na začiatku roka,“ uviedol generálny riaditeľ Kofoly v Česku a na Slovensku Daniel Buryš. „Cukrová daň zároveň zvýšila ceny nápojov konečným spotrebiteľom, čo malo negatívny dosah na správanie a nakupovanie spotrebiteľov na Slovensku,“ podotkol k výsledkom najsilnejšieho piliera Kofoly.
Tohtoročný výhľad vidí skupina Kofola optimisticky. Efektivitu podľa nej prinesú investície do skladovacích hál a výrobných liniek, rast podporia aj oznámené akvizície.
„Značnú časť minuloročného výsledku, ktorý bol napriek nenaplneným očakávaniam druhým historicky najvyšším, priniesli úsporné opatrenia na strane nákladov. Tie sa nedajú opakovať každý rok,“ poznamenal finančný riaditeľ skupiny Kofola Martin Pisklák. V tomto roku sa im podľa neho do istej miery ušetrené náklady vrátia a aj pri raste tržieb odhaduje výhľad prevádzkového zisku EBITDA na rok 2026 v intervale 1,8 až 1,9 miliardy CZK.
