KOF:Ukazovateľ vyhliadok švajčiarskej ekonomiky klesol najviac od júna
Inštitút v pondelok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v marci klesla najnižšie od júna minulého roka, a to na 96,1 bodu bodu.
Autor TASR
Bern 30. marca (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v marci zhoršili. Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Inštitút v pondelok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v marci klesla najnižšie od júna minulého roka, a to na 96,1 bodu bodu. Februárová úroveň bola podľa revidovaných údajov 103,8 bodu. Nenaplnili sa predpoklady, že barometer sa oslabí miernejšie, a to na 102 bodov.
Slabší výhľad sa prejavil v tých zložkách barometra, ktoré sa týkajú produkcie aj dopytu, pričom mimoriadne prudko sa zhoršili ukazovatele spracovateľského priemyslu a zahraničného dopytu. V rámci výrobného sektora, ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel a stavebníctvo, sa väčšina ukazovateľov podnikateľskej aktivity zhoršila. Oslabili sa najmä tie, ktoré sa týkajú exportu, celkových obchodných podmienok a celkového objemu objednávok. V spracovateľskom priemysle je vo všeobecnosti negatívna nálada. Ukazovatele v segmente produkcie potravín a nápojov sa síce mierne zlepšili, ale indikátory v oblasti výroby strojov a zariadení, elektrotechnických tovarov, kovov a papiera sa výrazne oslabili.
Inštitút v pondelok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v marci klesla najnižšie od júna minulého roka, a to na 96,1 bodu bodu. Februárová úroveň bola podľa revidovaných údajov 103,8 bodu. Nenaplnili sa predpoklady, že barometer sa oslabí miernejšie, a to na 102 bodov.
Slabší výhľad sa prejavil v tých zložkách barometra, ktoré sa týkajú produkcie aj dopytu, pričom mimoriadne prudko sa zhoršili ukazovatele spracovateľského priemyslu a zahraničného dopytu. V rámci výrobného sektora, ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel a stavebníctvo, sa väčšina ukazovateľov podnikateľskej aktivity zhoršila. Oslabili sa najmä tie, ktoré sa týkajú exportu, celkových obchodných podmienok a celkového objemu objednávok. V spracovateľskom priemysle je vo všeobecnosti negatívna nálada. Ukazovatele v segmente produkcie potravín a nápojov sa síce mierne zlepšili, ale indikátory v oblasti výroby strojov a zariadení, elektrotechnických tovarov, kovov a papiera sa výrazne oslabili.