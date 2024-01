Koho si želajú za prezidenta SR návštevníci hospodarskyklub.sk

Výsledky tradičných ankiet v roku 2023

S najvyššou autoritou Peter Mihók, Vladimír Soták a Ivan Korčok



Zlatý biatec

Jedenásť osobností aktuálne nominovaných z pôvodných osemnásť.

Získali spolu 2690 hlasov.



Konečné poradie - víťazi :

1. J. Božík (poradie vo verejnom hlasovaní : 1, poradie od voliteľov : 2, celkove : 3 body)

2. A. Kusá (3, 1, 4 body)

3. M. Lazar (2, 5, 7 bodov)

4. P. Rusnák (4,3, 7 bodov)



V súlade so Štatútom Zlatého biatca z 10. apríla 2006 vyhlasuje garant za víťazov aj rodinu Musilovcov (5,4,9 bodov) a mimoriadne spoločnosť top Media, s.r.o. a jej konateľa Ing. Jána Bílika Za mediálne výstupy zhromaždení združenia a jeho reprezentantov v rokoch 2020-2023.



XXI. ročník World Politician

Šesť nominovaných osobností. Získali spolu 814 hlasov .

Víťaz : Rumen G. Radev, prezident Bulharskej republiky (poradie vo verejnom hlasovaní 3, poradie od voliteľov : 1, celkove 4 body.



Ďaľšie poradie : 2. Si Ťin pching (5 bodov), 3. – 5. Ron De Santis, K. Novák a Luiz I. L. da Silva, 6. E. Macron.



XXIII. ročník BEST BANK

Deväť nominovaných bánk a poisťovní. Dostali spolu 1111 hlasov.

Víťaz : J&T banka (poradie vo verejnom hlasovaní 1, poradie od voliteľov 1, celkove 2 body)



Ďaľšie poradie : 2. – 3. Tatrabanka a Allianz SP, po 5 bodoch, 4. ČSOB, 8, 5. Poisťovňa Kooperatíva, 10, 6. Uni Credit Bank, 12, 7. – 8. VÚB a PSS, po 15, 9. Slovenská sporiteľňa, 18 bodov.



9. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti

Nominovaných 30 osobností. Spolu získali 4511 hlasov.

Víťaz : Peter Mihók, 976 hlasov, poradie vo verejnom hlasovaní : 1, poradie od voliteľov : 1, celkove : 2 body.



Ďaľšie poradie : 2. V. Soták, 5, 3. I. Korčok, 12, 4. – 5. J. B. Cigániková, A. Barcík po 13, 6. – 7. J. Viskupič, E. Prokopová, po 14, 8. I. Radičová, 15, 9. – 10. L. Vašáková, T. Malatinský ...



Povšimnutiahodné poradie : 15. I. Šimko, 16. P. Demeš, 17. P. Pellegrini, 18. R. Fico, 19. R. Sulík, 22. M. Šimečka, 23. A. Danko, 25. JE Z. Čaputová, 26. B. Kollár, 27. Ľ. Ódor, 29. M. Uhrík ...



Deviata edícia „Mierová ceny zo Slovenska 2015“ pre verejnosť za rok 2023



Verejnosť sa stotožnila s názorom voliteľov a potvrdila rozhodnutie Medzinárodného mierového výboru takto : Občania mesta Hirošima, Skalné sanktuárium na hore Butkov a rakúsky finančník G. Geyer.

Garant sa však rozhodol udeliť túto cenu v súlade so Stanovami buď osobnosti zo SR alebo z Českej republiky, a to na základe porady s dostupnými členmi MMV.

Bratislava 12. januára (OTS) - V júni 2023 sme avízovali otvorenie prezidentskej ankety a 12. júla sme zverejnili prvých šesť kandidátov na úrad prezidenta SR podľa návštevníkov www.hospodarskyklub.sk . Keďže predseda NR SR P. Pellegrini 8. januára 2024 oznámil, že 1. kolo voľby prezidenta SR bude 23. marca a prípadné 2. kolo 6. apríla, tak deň pred ukončením našej ankety zverejňujeme jej výsledky a niekoľko poznámok o nich.Celkove návštevníci www.hospodarskyklub.sk nominovali trinásť osobností, ktoré dostali spolu k 11. 1. 2024 o 12.52 h 2278 hlasov.Na prvej pozícii sa umiestnil predseda SOPKs 915 hlasmi, čo je 40% všetkých hlasov. Za ním je vedecso 402 hlasmi, čo je 18% všetkých hlasov. Na myslenom pódiu je predseda DR Považskej cementárne, a.s., ktorý sa vrchovate pričinil o vybudovanie Skalného sanktuária na hore Butkovs 203 hlasmi, čo je 9% všetkých hlasov. Dodnes ani jedna z uvedených osobností neohlásila vôľu zúčastniť sa voľby prezidenta SR. Podporu mali aj v obdobnej ankete pred piatimi rokmi.Za troma osobnosťami sú finančník a vedúca osobnosť J&T Group(167 hlasov, 7%), sociologička a bývalá premiérka(143 hlasov, 6%) a predseda ZMOS a primátor mesta Partizánske(123 hlasov, 5%). Za nimi sa umiestnila poslankyňa NR SR(81 hlasov, 4%). Až na 8. mieste je diplomat a bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí(66 hlasov, 3%). Deviaty je minister školstva(57 hlasov, 3%).Na desiatej pozícii sú generálny prokurátor SRa diplomat a bývalý minister zahraničných vecí SR(každý z nich dostal 42 hlasov, 2%). Na predposlednom mieste prezidentských kandidátov podľa návštevníkov www.hospodarskyklub.sk je diplomat, prvý minister zahraničných vecí SR a občiansky aktivista(34 hlasov, 1%). Na poslednom mieste je podľa agentúr a iných inštitúcií, ako aj médií najhorúcejší kandidát na prezidentský úrad súčasný predseda NR SR(3 hlasy, 0%).Z našich kandidátov k dnešnému dňu je jediným oficiálnym kandidátomPodľa dostupných informácií sa o priazeň voličov budú uchádzať aj J. Kubiš a P. Pellegrini. Pokiaľ by však platila „logika“ navštevníkov www.hospodarskyklub.sk, tak by v prezidentskej voľbe zvíťazil I. Korčok. Do našej ankety sa iní záujemcovia o funkciu hlavy štátu nedostali, Ale to neznamená, že v priestore osobností uvažujúcich o účasti v prezidentských voľbách by sa nemohol objaviť ich víťaz, resp. účastník 2. kola.