Kolaps v leteckej doprave ohrozuje 46 miliónov pracovných miest

Ženeva 30. septembra (TASR) - Kolaps v leteckej doprave pre pandémiu nového koronavírusu môže viesť k strate takmer 46 miliónov pracovných miest vo svete. Poukazuje na to najnovšia správa Akčnej skupiny pre leteckú dopravu (ATAG).



Podľa ATAG kolaps v leteckej doprave v dôsledku pandémie môže (minimálne na určitý čas) zrušiť viac než polovicu z celkovo 88 miliónov pracovných miest, ktoré sú závislé od leteckej dopravy. Veľký počet expertov v tomto sektore predpokladá, že k zotaveniu v leteckej doprave na úroveň spred pandémie nedôjde skôr ako v roku 2024.



Len v rámci samotnej leteckej dopravy, v aerolíniách, na letiskách či vo firmách zameraných na produkciu dopravných lietadiel, môže prísť o prácu do začiatku budúceho roka zhruba 4,8 milióna ľudí, uvádza sa v správe ATAG, ktorá vychádza z analýz Oxford Economics. Ďalších 26 miliónov pracovných miest by mohlo zaniknúť v cestovnom ruchu prepojenom s leteckou dopravou. Zvyšných približne 15 miliónov pozícií môže zaniknúť vo firmách, ktorých tovar a služby sú závislé od leteckej dopravy a zamestnancov v tomto sektore.