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Kolektívna zmluva vo verejnej službe na rok 2027 nebola uzatvorená
V štátnej službe sa podarilo uzatvoriť zmluvy na obdobie od 15. októbra do 31. decembra 2026 aj na rok 2027, vo verejnej službe však k dohode nedošlo.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR počas kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa aktívne komunikoval so všetkými zúčastnenými stranami s cieľom dosiahnuť dohodu. V štátnej službe sa podarilo uzatvoriť zmluvy na obdobie od 15. októbra do 31. decembra 2026 aj na rok 2027, vo verejnej službe však k dohode nedošlo. Zmluvu na rok 2027 nepodpísali reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov (ZMOS a SK8). V stredu o tom informoval Úrad vlády.
V nadväznosti na to zástupcovia zamestnancov (KOZ SR a NKOS) nepodpísali ani zmluvu na zvyšok roka 2026 upravenú podľa požiadaviek zamestnávateľov. Úrad vlády zároveň upozornil, že zvýšenie platových taríf zamestnancov verejnej služby o 8,4 percenta od 1. júla 2027 je už zahrnuté v zákone o štátnom rozpočte na rok 2027. Ostatné benefity, napríklad skrátenie ustanoveného týždenného pracovného času či poskytovanie pracovného voľna, si môžu jednotliví zamestnávatelia dohodnúť v podnikových kolektívnych zmluvách.
Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) bolo pripravené podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na zostávajúce obdobie roka 2026. K dohode s odborovými zväzmi však napokon nedošlo, keďže tie podmienili jej uzatvorenie súčasným podpisom zmluvy na rok 2027. SK8 upozornilo, že samosprávy nemajú zabezpečené financovanie zvýšených mzdových nákladov v budúcom roku. Podľa združenia by navrhovaná valorizácia platov o 8,4 percenta od júla 2027 znamenala dodatočné náklady, ktoré kraje nemajú zahrnuté vo svojich rozpočtoch.
SK8 poukázalo aj na ďalšie finančné zaťaženie samospráv. Na zabezpečenie zákonných požiadaviek pri financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa neho krajom chýba 37 miliónov eur. Zároveň upozornilo na nerovnaké financovanie zariadení sociálnych služieb, keďže zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov nedostávajú štátny príspevok na pomoc pri odkázanosti. Združenie vyzvalo vládu, aby pri rokovaniach o kolektívnej zmluve na rok 2027 zabezpečila financovanie prijímaných záväzkov. Ak štát vytvorí podmienky na pokrytie zvýšených mzdových nákladov, kraje sú pripravené pokračovať v rokovaniach.
V nadväznosti na to zástupcovia zamestnancov (KOZ SR a NKOS) nepodpísali ani zmluvu na zvyšok roka 2026 upravenú podľa požiadaviek zamestnávateľov. Úrad vlády zároveň upozornil, že zvýšenie platových taríf zamestnancov verejnej služby o 8,4 percenta od 1. júla 2027 je už zahrnuté v zákone o štátnom rozpočte na rok 2027. Ostatné benefity, napríklad skrátenie ustanoveného týždenného pracovného času či poskytovanie pracovného voľna, si môžu jednotliví zamestnávatelia dohodnúť v podnikových kolektívnych zmluvách.
Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) bolo pripravené podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na zostávajúce obdobie roka 2026. K dohode s odborovými zväzmi však napokon nedošlo, keďže tie podmienili jej uzatvorenie súčasným podpisom zmluvy na rok 2027. SK8 upozornilo, že samosprávy nemajú zabezpečené financovanie zvýšených mzdových nákladov v budúcom roku. Podľa združenia by navrhovaná valorizácia platov o 8,4 percenta od júla 2027 znamenala dodatočné náklady, ktoré kraje nemajú zahrnuté vo svojich rozpočtoch.
SK8 poukázalo aj na ďalšie finančné zaťaženie samospráv. Na zabezpečenie zákonných požiadaviek pri financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa neho krajom chýba 37 miliónov eur. Zároveň upozornilo na nerovnaké financovanie zariadení sociálnych služieb, keďže zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov nedostávajú štátny príspevok na pomoc pri odkázanosti. Združenie vyzvalo vládu, aby pri rokovaniach o kolektívnej zmluve na rok 2027 zabezpečila financovanie prijímaných záväzkov. Ak štát vytvorí podmienky na pokrytie zvýšených mzdových nákladov, kraje sú pripravené pokračovať v rokovaniach.