Kolektívne vyjednávanie v spoločnosti Booster v Beluši zlyhalo

Beluša 12. marca (TASR) - Tretie kolo kolektívneho vyjednávania vedenia spoločnosti Booster Precision Components v Beluši s tamojšou odborovou organizáciou sa skončilo neúspechom. Požiadavky odborárov sú podľa spoločnosti nesplniteľné, v prípade ich splnenia by došlo k zničeniu konkurencieschopnosti firmy.



Odborári podľa vedenia spoločnosti požadujú "zvýšenie základných miezd o 22 %, zafixovanie variabilnej zložky platu (+13 %) a presun zvláštneho motivačného bonusu do základnej mzdy (+3 %). Celkom teda odborári žiadajú zvýšiť základnú hodinovú mzdu o približne 38 %."



Podľa vedenia spoločnosti požiadavky odborárov a spôsob ich komunikácie poškodzujú dobré meno spoločnosti a ohrozujú nevyhnutné investície potrebné na udržanie podniku na Slovensku. Predseda belušskej odborovej organizácie podľa vedenia zverejňuje na sociálnej sieti statusy, pod ktorými sú komentáre vyhrážajúce sa "vypálením" firmy a jej predstaviteľov.



Firma zaznamenala nedávno vyhrážku smrťou voči jej predstaviteľom od neznámeho odosielateľa. Či situácia súvisí s kolektívnym vyjednávaním, nie je zatiaľ známe. Útočný a ironizujúci spôsob komunikácie odborárov však považuje spoločnosť za nebezpečný. Firma podáva podnet na policajné vyšetrovanie a bude čakať na oficiálne závery.



"Vzbudzovanie vášní zo strany odborovej organizácie prostredníctvom príspevkov na konšpiračných weboch a zapojenie ultraľavicovej organizácie do nátlakových akcií vzbudzuje obavy spoločnosti o ochranu života a zdravia jej predstaviteľov a finančných investícii," informovala TASR spoločnosť.



Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Kataríny Kuzmovej doručila spoločnosť Booster na políciu v Púchove trestné oznámenie. "Prípad je v štádiu pred začatím trestného stíhania, polícia oznámenie preveruje. V zákonnej lehote bude v tomto prípade rozhodnuté v zmysle trestného poriadku," doplnila Kuzmová.



"Priemerná mzda pracovníkov spoločnosti Booster obsluhujúcich obrábacie stroje bola v minulom roku 1337 eur, čo je viac ako priemerná mzda v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok 2022. Zamestnancom poskytujeme aj dodatočné benefity," informuje spoločnosť.



Ako TASR informovala Anita Fáková, zodpovedná v OZ KOVO za komunikáciu, po troch neúspešných kolách kolektívneho rokovania vyhlásili na poslednom stretnutí spor o uzavretie dodatku ku kolektívnej zmluve. Odborári požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o pridelenie sprostredkovateľa.



Doplnila, že informácia vedenia Booster Beluša o požiadavke odborárov na 38-percentné zvýšenie hodinovej mzdy je nepravdivá. Odbory v Beluši nikdy takúto požiadavku na zvýšenie platov nepredložili.



"Predseda ZO OZ KOVO Beluša zverejňuje požiadavky odborov len v uzavretej zamestnaneckej skupine a na oficiálnom webe www.kovods.sk. Vyhlásil, že nie je členom žiadnej politickej strany. A keby aj bol, je to jeho súkromná vec. To, či zdieľa príspevky nejakých politických predstaviteľov na svojom súkromnom facebookovom účte, je jeho osobná vec," uviedla Fáková s tým, že autora výhražných komentárov pod súkromnými statusmi belušský predseda požiadal o odstránenie.



Pripomenula, že predseda belušských odborárov bol demokraticky zvolený za predsedu a následne aj za šéfa vyjednávacieho tímu. Má plnú podporu zamestnancov, odborovej organizácie i vedenia OZ KOVO.



"Opakovane boli riešené otázky a ataky, týkajúce sa osoby predsedu základnej organizácie OZ KOVO Beluša, na poslednom kole zamestnávateľ odmietol vyjednávať s odborovými organizáciami, ak bude na vyjednávaní prítomný," zdôraznila Fáková.



Nemecká spoločnosť Booster v Beluši je výrobca presných kovových komponentov najmä pre automobilový priemysel. Zamestnáva 240 zamestnancov, na Slovensku pôsobí od roku 2011.