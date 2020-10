Kolektívne vyjednávanie v trnavskej automobilke je cez mediátora

Trnava 23. októbra (TASR) - Kolektívna dohoda s platnosťou na štyri roky, priorita na odmeňovaní podľa individuálneho výkonu a kompetencií či dôraz na oceňovaní podľa dĺžky odpracovaných rokov. To sú hlavné body návrhu sprostredkovateľa v kolektívnom vyjednávaní vedenia s OZ KOVO v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia, v ktorom bol 17. septembra vyhlásený spor. Vedenie automobilky si chce návrh sprostredkovateľa, ktorý predložil vo štvrtok (22. 10.), podrobnejšie preštudovať a následne naň bude reagovať pri rokovacom stole. Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec.



OZ KOVO podľa predsedu Milana Minárecha vníma vstup sprostredkovateľa pozitívne a chce požiadať o pokračovanie vyjednávania za jeho účasti.



Hlavné body návrhu, ako uviedol Švec, sú vedeniu automobilky blízke. Sprostredkovateľ navrhol pre roky 2021 a 2022 zvyšovať len mesačnú individuálnu prémiu ako nástroj oceňovania individuálneho výkonu. Podporil tiež návrh zamestnávateľa zaviesť 13. a 14. plat vzhľadom na odpracované roky. Pre roky 2023 a 2024 navrhol zvýšenie mzdy s výrazným podielom, až 75 % pohyblivých individuálnych zložiek, ako sú tarify, individuálne zvýšenia či mesačné prémie.



Odbory s tým však nesúhlasia. "Pre nás je priorita zvyšovanie základnej mzdy. Všetko, čo je individuálne, je niečím podmienené, a tak to zamestnanci nemajú garantované," povedal Minárech pre TASR. Určité výhrady majú aj k predloženému návrhu na formu 13. a 14. platu a podmienkam na ich vyplácanie. "Našou prioritou je, aby čo najviac zložiek bolo zahrnutých do základnej mzdy," zdôraznil predseda odborov v automobilke s tým, že o pohyblivých individuálnych zložkách by bolo možné rokovať za priaznivejšej situácie v závode. "Neveríme, že by závod v rokoch 2023 a 2024 takouto formou odmeňoval zamestnancov," dodal Minárech.



Vedenie automobilky podľa Šveca naďalej trvá na takom zvýšení odmeňovania, ktoré umožní výrobnému centru zvýšiť konkurencieschopnosť závodu ako nutnej podmienky pre získanie investície do možného budúceho modelu. V oblasti flexibility treba podľa automobilky brať do úvahy nevyhnutnosť transformácie na nové technológie. Neistota na trhu núti výrobcu áut byť pripravený na rôzne scenáre, preto automobilka presadzuje väčšiu flexibilitu v záujme schopnosti plnenia objednávok klientov. Oceňuje pritom, že mediátor zahrnul do konta pracovného času aj víkendovú zmenu.



"Budúcnosť výrobného centra Groupe PSA Slovakia, rovnako ako v prípade iných finálnych výrobcov je pod tlakom veľmi nepredvídateľnej situácie v automobilovom priemysle. Zvyšujúca sa konkurencia, tlak na znižovanie emisií CO2, ale aj negatívne dosahy pretrvávajúcej koronakrízy sú hlavnými výzvami, ktorým čelí aj trnavský výrobca áut. V tejto chvíli neexistuje pre závod v Trnave záruka nového modelu, ktorý by dal budúcnosť jeho zamestnancom," uviedol hovorca automobilky.



Kolektívne vyjednávanie s OZ KOVO sa v trnavskej automobilke začalo 15. júla a po siedmich kolách bol pre nedostatočný progres bol vyhlásený spor. Sprostredkovateľ od 8. októbra absolvoval viacero rokovaní s oboma stranami sporu, 22. októbra predložil návrh, ktorý je pre obe strany nezáväzný. Lehota na ukončenie mediácie bude oficiálne ukončená 8. novembra.