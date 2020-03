U. S. Steel Košice predĺži kolektívnu zmluvu

Košice 31. marca (TASR) - Vedenie U. S. Steel Košice a odborári sa dohodli na predĺžení platnosti súčasnej kolektívnej zmluvy o jeden mesiac. Pre TASR to potvrdil hovorca spoločnosti Ján Bača. Skrátený pracovný čas bude trvať v oceliarňach podobne ako tento mesiac aj v apríli.



Platnosť kolektívnej zmluvy mala pôvodne vypršať v utorok. Rokovania predstaviteľov odborov a vedenia podniku o novej kolektívnej zmluve sa začali 22. januára. „Vzhľadom na vývoj pandémie, ktorá zasiahla aj Slovensko, ako aj s ohľadom na situáciu na trhu s oceľou, ktorá sa zhoršuje už viac než rok, sa sociálni partneri dohodli na predĺžení platnosti súčasnej kolektívnej zmluvy, a to na ďalších 30 dní, čo poskytuje čas na to, aby sa spoločnosť pripravila na výzvy, ktoré ju čakajú v budúcnosti,“ spresnil hovorca podniku s tým, že rokovania zamestnávateľa s odborovými organizáciami budú pokračovať.



Ako uviedol predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga, o predĺžení platnosti zmluvy sa dohodli v utorok, a to po desiatom kole konštruktívnej debaty. „Vyjednávame ďalej,“ povedal.



Tak ako počas marca, pracovný čas bude v oceliarňach U. S. Steel Košice v apríli skrátený minimálne o jednu zmenu a maximálne o dve. Za deň, keď zamestnanci ostanú doma, dostanú 60-percentnú náhradu mzdy. Ako Varga pripomenul, dôvodom opatrenia je naďalej nepriaznivá situácia v hutníckom priemysle, ku ktorej sa pridali aj okolnosti súvisiace s novým koronavírusom.



V oceliarňach zaviedli skrátený pracovný čas už vlani v máji. V júni došlo k odstávke jednej z vysokých pecí. Následne továreň oznámila, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500 s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy. Časť zamestnancov následne využila na dobrovoľný odchod z podniku motivačné odmeny.



Košický U. S. Steel má v súčasnosti okolo 9000 zamestnancov, spolu s dcérskymi spoločnosťami je ich spolu zhruba 10.500.