< sekcia Ekonomika
Koľko IT odborníkov chce zostať na Slovensku? Toto ukázal prieskum
Podľa vedúceho tímu softvérového vývoja röntgenových systémov v Siemens Healthineers Lukáša Borovského je pre firmy kľúčové pracovať s talentmi už počas štúdia.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Viac ako 70 percent študentov IT odborov aj skúsených IT profesionálov plánuje zostať pracovať a žiť na Slovensku. Podmienkou je vhodné prostredie na profesionálny rast či kvalitné vedenie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Inspirations Minar v spolupráci s výskumnou agentúrou ixactly medzi študentmi troch slovenských technických univerzít a IT odborníkmi s praxou.
Pre obe skupiny je najdôležitejším faktorom pri výbere práce výška platu. Študenti však zároveň kladú veľký dôraz na kariérny rast a možnosti vzdelávania, zatiaľ čo skúsenejší IT profesionáli viac oceňujú férové vedenie či rovnováhu medzi prácou a súkromným životom. Tá je pritom dôležitým faktorom pri udržaní zamestnancov. Podľa prieskumu až 81 percent IT odborníkov by zvažovalo odchod z práce, ak by nemali dostatok voľného času.
Podľa vedúceho tímu softvérového vývoja röntgenových systémov v Siemens Healthineers Lukáša Borovského je pre firmy kľúčové pracovať s talentmi už počas štúdia. „Talenty hľadáme už na vysokých školách. Študentov pozývame do laboratórií, otvorene a férovo hovoríme o možnostiach, ale aj očakávaniach,“ uviedol. Možnosť pracovať na medzinárodných projektoch a inováciách, ktoré majú spoločenský dosah podľa neho zároveň zvyšuje motiváciu IT odborníkov zostať na Slovensku.
