Koľko Lásky spúšťa nový projekt - podporí viac ako 15-tisíc seniorov
Autor OTS
Bratislava 5. mája (OTS) - Občianske združenie Koľko Lásky spúšťa projekt „SPOLU – s láskou k aktívnemu starnutiu“, ktorý prinesie systematickú podporu do 202 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku, s ktorými organizácia uzatvorila memorandum o spolupráci, čím vzniká jedna z najväčších sietí spolupracujúcich zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Projekt sa zameriava na zlepšenie kvality života viac ako 15-tisíc seniorov prostredníctvom vzdelávania a odbornej podpory zamestnancov zariadení, rozvoja aktivizačných činností a posilnenia medzigeneračnej spolupráce.
Projekt sa realizuje od 1. januára 2026 do 31. januára 2028 a reaguje na potreby zariadení, ktoré popri každodennej starostlivosti často čelia nedostatku metodickej podpory, moderných nástrojov a kapacít na rozvoj aktivizačných aktivít. Kľúčovou súčasťou projektu budú bezplatné vzdelávacie moduly a nástroje pre zamestnancov zariadení zamerané na oblasti ako kognitívny tréning, reminiscencia, bábikoterapia, efektívne využívanie aktivizačných pomôcok, rozvoj medzigeneračnej spolupráce a zapájanie dobrovoľníkov z radov verejnosti aj firiem.
Cieľom je posilniť sociálne väzby seniorov a znížiť mieru ich izolácie, pretože seniori často netrpia nedostatkom starostlivosti, ale nedostatkom kontaktu a zmysluplného zapojenia do komunity.
„V zariadeniach vidíme obrovské nasadenie a srdce. To, čo často chýba, nie je snaha, ale systém, ktorý by túto energiu dokázal premeniť na odbornú a dlhodobo udržateľnú pomoc. Projekt SPOLU prináša nástroje, ktoré pomáhajú lepšie porozumieť seniorovi ako človeku – jeho potrebám, prežívaniu a dôstojnosti a zároveň dokážu zapojiť okolité komunity do tejto pomoci,“ uviedla Silvia Slobodová, odborná garantka projektu a spoluzakladateľka Koľko Lásky o.z. a dodala: „Našou snahou je transformovať intuitívnu starostlivosť na cielenú a merateľnú prácu s reálnym dopadom.“
Projekt vznikol ako priama reakcia na výsledky vlastného prieskumu o.z. v 202 zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poukázali na potrebu systematickej metodickej podpory a modernizácie aktivizačných nástrojov. Hoci zariadenia realizujú aktivizačné činnosti pravidelne, často im chýbajú jednotné metodiky a nástroje, ktoré by umožnili ich efektívne a odborné využívanie v praxi.
Občianske združenie Koľko Lásky dlhodobo pôsobí v oblasti podpory seniorov a prepájania generácií. Spolupracuje s viac ako 500 dobrovoľníkmi, zapája vyše 1600 škôl a predškolských zariadení a do zariadení sociálnych služieb umiestnilo stovky terapeutických pomôcok, ktoré aj vyvíja. Prostredníctvom obľúbenej vianočnej výzvy „Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok?®“ za osem rokov rozdalo takmer 500-tisíc krabičiek seniorom po celom Slovensku.
Projekt SPOLU je doteraz najrozsiahlejšou iniciatívou organizácie zameranou na systematickú a odbornú podporu zariadení sociálnych služieb. Viac informácií o projekte nájdete na www.kolkolasky.sk/spolu.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
